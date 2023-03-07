療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

▲療癒布藝師6月起啟動社區服務，運用布藝專長改造舊衣或舊物品賦予新樣貌，讓思念與回憶轉換為更有意義的陪伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為促進中高齡婦女投入公共事務參與，社會局2022年起開辦布藝圓夢工坊創新計畫，協助婦女朋友發展專業技能成為療癒布藝師，2023年6月起啟動社區服務，預計進行7場社區巡迴推廣，由布藝師發掘中高齡長輩生命故事，運用布藝專長改造舊衣或舊物品賦予新樣貌，讓思念與回憶轉換為更有意義的陪伴。



社會局盧禹璁局長表示，台南巿布藝圓夢工坊創新方案是為期3年的中程計畫，社會局自2022年起每年爭取衛生福利部補助150萬元經費，由社會局結合社團法人女性權益促進會合作辦理，該方案曾獲選衛生福利部社會及家庭署「培力地方政府推動婦女服務創新方案」績效卓著獎，主要培力台南巿婦女服務中心縫紉班學員，發展專業技能成為療癒布藝師，並透過專業講師的帶領，安排學員參與成長團體，回顧個人生命歷程，學習分享達到自我肯定與成長。

盧禹璁局長強調，看見中高齡婦女自我實現之需求，可以讓婦女朋友不再侷限只是傳統照顧家庭的角色，只要賦予機會提供充足的資源，女性就能快速成長，並投入公共事務參與。這些熟齡女性正在開啟一種新的學習模式，透過再學習培育出更多自信與能力，讓女性能突破性別框架，勇於追求自己的夢想，成為幫助他人的力量。

參與培訓的布藝師秀雲指出，參加縫紉班已經好幾年，以前只覺得縫紉是自己的興趣跟愛好，去年透過療癒布藝師方案讓自己的手藝能有更好的發揮，能幫助他人改造具有特殊紀念價值的布藝作品，也豐富自我的生命經驗；另一位布藝師懿貞說縫製布藝作品的過程對她來說是極其療癒的，每當在縫製的過程中內心總是特別平靜，透過專業老師指導，能以布藝技能做出符合罕見疾病兒適用的布製用品，透過夥伴相互支持，走得更遠更長久。

黃偉哲市長表示，市府團隊從政策規劃、福利服務、增能培力及友善環境等4面向積極合作推動婦女福利政策，持續關注女性個體及團體需求，不僅要強化婦女人身安全、減輕女性家庭照顧的壓力，更期盼透過發展女性多元服務方案建置完善婦女福利資源，讓更多女性投入參與公共事務、提升女性權益意識，讓女性在個人、家庭、社會等各生活層面均能享有友善的空間與環境，以實現台南「看見多元、實現自我」的婦女福利願景。