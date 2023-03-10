基隆Podcast第6集！童話藝術節開跑　號召大小朋友《尋找雨精靈》

▲基隆Podcast第6集，童話藝術節開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，本周推出第六集，主持人余治明邀請教育處長劉美蘭，與東信國小美術老師李曼綾，討論兒童教育議題與宣傳基隆童話藝術節。劉美蘭表示，今年以《尋找雨精靈》 作為童話藝術節的故事主題，號召全大小朋友一起化身星際探險家，4月1日至4月4日與一同登錄雨星，探索基隆之美。

劉美蘭說到，在兒童節到來前，教育處特別規劃《雨精靈創作大賽》，邀請小朋友們盡情綻放想像力，以「雨」做為發想，畫出心中雨精靈的模樣，目前報名的情況相當踴躍，已經收到許多作品，每一個雨精靈都相當的有特色，孩子們的想像力真的很豐富，畫出來的作品各個都童趣繽紛且可愛。

▲基隆市府發言人余治明（中）邀請教育處長劉美蘭（左），與東信國小美術老師李曼綾（右），討論兒童教育議題與宣傳基隆童話藝術節。

東信國小老師李曼綾指出，繪畫有助於孩童的注意力更加集中鍛鍊耐心，另外兒童繪畫的門檻相較起來較低，建立的美感也是終身受用。自己在教授繪畫時，會鼓勵孩童大膽作畫，學習探索內心、自由發揮，從創作中與孩童進行交流，關注孩子的內在想法。李老師認為，今年童話藝術節以「雨」為主題，可以讓孩子們重新建立對於「雨」的印象，並認知到「雨」對於基隆的重要性，從而認識家鄉的特色。

劉美蘭表示，本次活動也融入聯合國 SDGs 永續發展目標，透過大型藝術裝置設計、DIY手作體驗及舞台內容的製作上將永續理念貫徹其中。在兒童節四天連假4月1日至4月4日，規劃五大 DIY 體驗活動，以「山」為主題的植葉拓印提袋、以「雨」為主題的雨滴型皮革鑰匙圈、以基隆「海」為主題製作海玻璃吊飾、深耕臺灣環境教育領域的「環境友善種子」、米雕國寶大師謝源張展現「傳統技藝」，和孩子們手作各種海洋生物，並會在3月15日於教育處粉專開放報名。

余治明表示，基隆市教育處用心舉辦基隆童話藝術節，讓藝術貼近生活，讓美感從小時候開始扎根，在玩樂中學習藝術，創造只屬於基隆孩童的回憶，形塑在地的記憶，加深對於家鄉基隆的認同感，歡迎大家利用兒童節假期一起來體驗。

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