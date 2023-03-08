基隆228事件76周年追思會　謝國樑：面對過去包容體諒

記者郭世賢／基隆報導

今年是基隆228事件76周年，3月8日正是軍隊在基隆肅清日子，市府今（8日）下午在海洋廣場舉辦紀念追思活動，市長謝國樑與副市長邱佩琳陪同受難家屬、各界代表及民間團體人士共同參與，謝國樑強調，用反省謙卑的態度，面對歷史不能遺忘，相互包容體諒，努力讓臺灣民主自由延續下去。

▲基隆228紀念追思會，謝國樑籲珍惜臺灣民主自由價值。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

撫平歷史傷痕，於8日下午2點28分，在基隆海洋廣場舉辦228紀念追思，基隆社大喜悅合唱社溫暖歌聲開展，追思活動由市長謝國樑主持，基隆市228受難者及其家屬、市府各單位及所屬機關代表、民意代表及民間團體人士共同參與。

謝國樑致詞指出，市府自2015年起，把紀念追思會改在3月8日，舉辦地點移師海洋廣場舉行，代表誠實面對這段歷史，二二八事件的輪廓清晰，是各界努力的成果，以慈悲的胸懷，謙卑的態度，相互包容體諒，珍惜臺灣民主自由價值，傳達愛與和平期望。

▲基隆市長謝國樑（右3）與副市長邱佩琳（右1）帶領全體與會人員默哀1分鐘。

在追思歌曲聲中揭開序幕，由謝國樑帶領全體與會人員默哀1分鐘，以莊嚴的儀式、溫馨的歌曲，撫慰歷史傷口和沉痛記憶，同時將手中的菊花拋下海中，期許這塊土地上人民，以和平方式紀念追思228事件，憑藉對臺灣的摯愛與信心，化解心中仇恨、消除族群圍籬，讓「228」成為理想與熱誠的民主基石，化為繼續奮鬥的力量。

▲受難家屬將手中的菊花拋下海中。