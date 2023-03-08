　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆婦女會贈大愛為仁獎座　肯定謝國樑力推「行人友善」

▲基隆婦女會贈大愛為仁獎座 肯定謝國樑力推「行人友善」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆婦女會拜會贈「大愛為仁」獎座，肯定謝國樑力推「行人友善」家人都安心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今天3月8日是婦女節，基隆市婦女會理事長同時也是市議員何淑萍，今（8日）帶著七區婦女會理事長，致贈市長謝國樑「大愛為仁」獎座，感謝市府力推「行人友善」政策，並表達婦女朋友願當志工，做市府溫柔的後盾，謝國樑市長也祝福全天下婦女「婦女節快樂」。

拜會過程中，謝國樑和大家分享，市府推行「行人友善」從今年年初至今，行人交通事故案件，較2022年同期下降近3成，以及說明電動機車、基隆捷運政策進展，他舉志工協助盲胞為例，謝國樑強調，施政思維要多為下一代著想。

▲基隆婦女會贈大愛為仁獎座 肯定謝國樑力推「行人友善」。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，婦女朋友撐起不只半片天，市府推行志工服務，社會也需要更多的志工，他感謝婦女會朋友允諾站出來，當市府溫柔的後盾，這是社會溫暖的力量，他請社會處與婦女會接洽，強調當社會團體挺身而出，多出一點力量，這個社會將會更溫暖。

市議員也是婦女會理事長何淑萍則指出，她帶著婦女朋友特來拜會，感謝市長力推「行人友善」政策，長輩外出散步及孩子上學，行經路口都能安心步行，而推行電動機車政策，能減輕家庭負擔，綠能運具也能讓基隆街道更清新，婦女會願當市府溫柔的後盾，擔任志工服務社會。

【更多新聞】

►謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

►睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

►臺鐵109次自強號3／13增停南港站　謝國樑感謝各界極力促成

►基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

►贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

【廣編】2023東京國際食品展　雲彰嘉花東攜手行銷國際

監警環聯合稽查雙拼大執法　取締酒駕、微電車！

基隆婦女會贈大愛為仁獎座　肯定謝國樑力推「行人友善」

南投縣智慧照護視訊醫療上路　台中榮總與在地4院合作

屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

高雄阿北喜騎機車訪友迷路　屏東內埔警溫情送暖知會家人

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

【廣編】2023東京國際食品展　雲彰嘉花東攜手行銷國際

監警環聯合稽查雙拼大執法　取締酒駕、微電車！

基隆婦女會贈大愛為仁獎座　肯定謝國樑力推「行人友善」

南投縣智慧照護視訊醫療上路　台中榮總與在地4院合作

屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

高雄阿北喜騎機車訪友迷路　屏東內埔警溫情送暖知會家人

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

親和力致勝　女性從事2產業月薪比男性高萬元↑

獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

義大利球員拒吃「這2種醬」　想吃白飯

游泳池推「5顆蛋」免費泡湯！

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、九重葛迎賓

總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

台南歸仁區堆高機翻覆農地

台南市公布第20批酒駕累犯名單

無人機資安受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

他臉書PO「藍色的憂鬰」　籲藍軍2024挺朱參選

屏安箱午青午仔魚699元特惠

更多熱門

相關新聞

謝國樑表達支持捷運　爭取降低地方自負額負擔

謝國樑表達支持捷運　爭取降低地方自負額負擔

基隆市長謝國樑今（8日）上午在接見基隆市婦女會拜會後，隨後接受媒體訪問指出，中央認為沿線土地有開發利用價值，歡迎中央攜手合作協助市府開發沿線周邊區域，他強調，地方自負額53億元，還不是最終數字，站在他的立場與職責，就是要替基隆爭取更好的條件。

謝國樑拒付基捷費用　民進黨：擺爛跳票

謝國樑拒付基捷費用　民進黨：擺爛跳票

謝國樑不想付基隆捷運54億　王國材實算費用

謝國樑不想付基隆捷運54億　王國材實算費用

感恩女志工女警！恆春東港警LIVE演唱+送花

感恩女志工女警！恆春東港警LIVE演唱+送花

謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆可惜：沒有縣市會這樣做

謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆可惜：沒有縣市會這樣做

關鍵字：

基隆婦女節謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面