基隆婦女會贈大愛為仁獎座　肯定謝國樑力推「行人友善」

▲基隆婦女會拜會贈「大愛為仁」獎座，肯定謝國樑力推「行人友善」家人都安心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今天3月8日是婦女節，基隆市婦女會理事長同時也是市議員何淑萍，今（8日）帶著七區婦女會理事長，致贈市長謝國樑「大愛為仁」獎座，感謝市府力推「行人友善」政策，並表達婦女朋友願當志工，做市府溫柔的後盾，謝國樑市長也祝福全天下婦女「婦女節快樂」。

拜會過程中，謝國樑和大家分享，市府推行「行人友善」從今年年初至今，行人交通事故案件，較2022年同期下降近3成，以及說明電動機車、基隆捷運政策進展，他舉志工協助盲胞為例，謝國樑強調，施政思維要多為下一代著想。

謝國樑指出，婦女朋友撐起不只半片天，市府推行志工服務，社會也需要更多的志工，他感謝婦女會朋友允諾站出來，當市府溫柔的後盾，這是社會溫暖的力量，他請社會處與婦女會接洽，強調當社會團體挺身而出，多出一點力量，這個社會將會更溫暖。

市議員也是婦女會理事長何淑萍則指出，她帶著婦女朋友特來拜會，感謝市長力推「行人友善」政策，長輩外出散步及孩子上學，行經路口都能安心步行，而推行電動機車政策，能減輕家庭負擔，綠能運具也能讓基隆街道更清新，婦女會願當市府溫柔的後盾，擔任志工服務社會。