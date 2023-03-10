他一次追2女「時間管理過程曝光」　嗆報警也沒用！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子2022年6月至8月間同時對2名女子展開追求，還跑到2女的工作場所告白數次，並持續傳送「老婆我愛妳，XX又翹起來了」、「我可愛的女人」、「我會去妳家和公司」等騷擾訊息，讓2女感到十分困擾和恐懼。新竹地院竹北簡易庭法官審理後，依跟蹤騷擾罪共2罪判處張男罰金1萬5000元，得易服勞役15日。

▲張男一次追求2名女子，還數次跑到2女的工作場所堵人告白。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

判決書中提到，張男自2022年7月開始，一共前往A女的工作場所告白5次，但都遭到拒絕，同年7月底至8月初，他陸續透過通訊軟體Messenger傳送騷擾訊息，包含「老公當然要讓老婆們使用」、「老婆我愛妳，XX（指生殖器）又翹起來了」、「老婆看美女後，我更想X妳和OO（B女）」等等，言詞中多次提及想和A女、B女發生性關係。

張男2022年8月9日第6次前往A女的工作場所，不斷告白並聲稱會努力賺錢養家，甚至表明下周還要再來，離開之後又傳送「老婆，報警沒有用，因為沒有性騷擾，正常去消費，如果不要當老婆，當朋友也沒關係，愛妳」等訊息，讓女方感到很害怕。

而在追求A女的同時，張男也對B女展開數次騷擾，2022年6月至7月間，他多次前往B女的工作場所堵人，或假裝要訂位引誘對方現身，並於同年8月7日、8月10日透過電子郵件傳送數封騷擾信件，內容包含，「我本來就會去妳家和公司，因為去妳家可以先打砲，我會戴保險套，XXX是公司，所以是去吃飯和在遠處或近處看我可愛的女人」。

A女和B女不堪騷擾，加上擔心真的發生危險，因此決定向警方報案。

新竹地院竹北簡易庭法官認為，張男已經是成年人，家庭及經濟狀況小康，卻不思以理性方式追求異性，只為了滿足自身私慾，不顧2女意願反覆騷擾、接近，導致2女每天都生活在惶恐之中，考量到他沒有任何犯罪紀錄，最終依跟蹤騷擾罪共2罪，各判處罰金1萬元，合併應執行罰金為1萬5000元，得易服勞役15日，全案仍可上訴。

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