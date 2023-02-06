醋女疑她誘男友　存裸照告狀「年紀大了還約砲」反害慘自己

記者黃翊婷／綜合報導

28歲女子小美（化名）2020年12月間在男友的Google雲端檔案中發現A女裸體唱歌的影片，懷疑對方介入自己與男友的感情，於是將影片截圖成照片，再傳給A女的男友，並留下「姐姐年紀這麼大了，還要流行砲友嗎」、「姐姐出軌了嗎」的文字，結果反而害自己挨告，日前被新竹地院法官依法判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲小美發現男友保存A女裸體唱歌的影片。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，小美2020年12月間在男友的Google雲端資料檔案中，偶然發現A女在摩鐵裸體唱歌的影片，於是擅自下載並截圖成照片，接著透過LINE傳到自己的手機存檔，再把男友手機中的相關照片刪除。

小美懷疑A女介入她和男友的感情，因此在2021年10月間透過Instagram聯繫上A女的男友，並將裸照傳給對方，同時留下「姐姐出軌了嗎」、「聽說那天姐姐喝了不少，要求別的男生帶她去（摩鐵），結果自己就脫光了」、「姐姐年紀這麼大了，還要流行砲友嗎」等文字。

A女的男友收到照片後，立刻詢問女友到底發生什麼事，A女這才知道這件事情，氣得前往警局報案。

新竹地院法官認為，小美的行為的確應該受到譴責，雖然她至今仍未取得A女的諒解，也沒有賠償損失，但考量到她犯後坦承犯行，態度尚可，再權衡犯罪動機、目的、手段、品行等因素，最終依觸犯《刑法》第318條之1規定，無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人之秘密，判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。