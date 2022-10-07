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社會 社會焦點 保障人權

男大生2拳打同事：正當防衛　法官不信判5年6個月

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男大生與就讀另一所大學的阿華（化名）都是工研院人才培訓計畫的工讀生，去年7月20日下午兩人在實驗室起口角，接著相約到廁所談判，爭執過程中，學過柔道的陳男使出兩記重拳，險些打瞎阿華的右眼。雖然陳男堅稱自己是正當防衛，但新竹地院法官不採信，日前依重傷罪判處5年6個月有期徒刑。

▲▼柔道黑帶示意圖。（圖／CFP）

▲陳男學過柔道。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中提到，陳男和阿華分別就讀雲林科技大學、台北大學，兩人都是工研院人才培訓計畫的工讀生，去年7月初和同月15日雙方在同一間實驗室工作時，因為口角糾紛而心生不快，同月20日下午再度於實驗室因工作起爭執，陳男揚言「要打爆你」，阿華也不甘示弱反嗆「要幹爆你的屁眼」，接著兩人相約到男廁談判。

然而，陳男和阿華在廁所內談判時又起了口角爭執，進而發生肢體衝突，陳男在阿華出拳毆打後，先以手臂勾住對方的脖子，再以腳將人勾倒在地，接著在對方起身之後，又朝臉部毆打2拳，導致阿華的右眼脈絡膜破裂、黃斑部出血、眼球及眼眶組織挫傷，視力減退至0.02以下，經矯正也只能辨眼前20公分以内的景象。

新竹地檢署檢察官認為，陳男學過柔道，出拳力道非同小可，人體眼睛又屬於極為脆弱的部位，若出拳猛擊他人眼部，可能導致該人視能毀敗或嚴重減損，因而認定他有重傷害之犯意，並依法起訴。

陳男出庭時承認確實曾與阿華發生推擠互毆等事，但他沒有任何重傷害的意思，「我去工研院打工，不知道上廁所被阿華尾隨，他先攻擊我之後，我不是刻意或故意（打人），我也沒有想要傷害他，但是他不斷做出騷擾，我是正當防衛，沒有傷害意思。」

不過，新竹地院法官認為，陳男與阿華因為工作起爭執，進而發生口角，阿華先動手之後，他將人勾倒在地已是正當行使權利，後續卻又在對方起身時出拳毆打，導致阿華的右眼視能嚴重減損，而且無法復原，這部分顯然與他辯稱「沒有傷害意思」的說詞不符，考量到雙方至今未能達成和解，最終依重傷罪判處5年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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