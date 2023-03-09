孩子抓包媽「雲端綠綠的」　人夫一看2個月開7次房氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓人夫與妻子婚後育有3名子女，某一天孩子告訴他「媽媽的雲端資料有異常訊息」，進一步查看才發現，妻子竟然與王姓男子在2個月內共進旅館7次，讓他大受打擊，因而決定提告求償50萬元。新竹地院法官審理後，判廖妻應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲廖男抓包妻子和外遇對象開了7次房間。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

廖男在判決書中主張，和妻子自2012年結婚至今，育有3名孩子，他先前就覺得妻子的行為舉止有些怪異，後來又被孩子們告知，妻子的雲端資料有異常訊息，於是起疑查看對方的手機，沒想到竟然抓包妻子在2022年4、5月間與王男共赴旅館7次，2人還在LINE對話中互稱「老婆」、「老公」。

更讓廖男無法接受的是，妻子竟將自己的孩子說成是王男的小孩，讓他確信妻子與王男不僅發生婚外情，期間還發生過性行為，身心皆大受打擊，因此決定提告求償50萬元。

然而，廖妻經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，廖男出示妻子的手機翻拍畫面、LINE對話紀錄、戶籍謄本等證據，女方面對指控卻沒有提出任何反駁或證據自清，可見男方主張為真。

法官接著指出，經查，廖妻與王男確實曾發生婚外情及性行為，上述行為顯然已經超過社會一般通念所能容忍的異性社交範圍，並且侵害到廖男的配偶權益，衡量雙方身分、地位以及經濟收入等因素後，判她應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。