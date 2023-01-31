　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻壞壞工程師喊「嘴巴都是你的味道」　夫見綠光對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹謝姓人妻與陳姓工程師發生婚外情，兩人在交往期間發生的性行為次數多到數不清，還曾因為女方下體較乾，導致男方下體裂開等事情進行討論，聊天內容十分露骨，包含「那幫你口交有濕潤才沒有裂喔」、「我的嘴巴都是你的精蟲味」等等。雖然陳男辯稱是遭到謝女主動糾纏，性愛情節都是虛構的，他只是被動應付，但法官不採信，判他應賠償謝女的丈夫45萬元，全案確定。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲謝女向丈夫坦承與陳男交往4年多，期間發生多次性行為，數都數不清。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

謝女的丈夫在判決書中提到，妻子都是利用早上上班前的時間在陳男家中發生性行為，直到他發現妻子LINE裡的情色對話紀錄，才驚覺被戴綠帽；依照妻子描述，兩人從2016年11月開始發生性行為，就算陳男後來與女友結婚，也沒有結束這段不倫戀，交往4年多的期間發生過幾次性行為，已經多到數不出來，他實在氣不過，考量到陳男是年薪破百萬的工程師，因此決定提告求償100萬元。

雖然陳男否認與謝女發生婚外情，但兩人的對話紀錄卻十分煽情露骨，2019年6月3日謝女傳訊息詢問，「另一個頭還好嗎？有龜裂嗎？」陳男回答沒有，她又接著說，「那幫你口交有濕潤才沒有裂喔」、「我很怕你又裂了」、「所以昨天特地一直舔你的頭」。

同年6月29日陳男先傳訊息給謝女，說出「妳多吃一點，才會奶大」、「好想看A片」等話，謝女則在完事之後才回覆，「以前我們做完，在床上都是抱著聊天，親來親去的，現在為什麼你都不想了」；同年7月26日謝女傳訊息表示，「今天很多喔」、「有留白白的液體」，陳男則回答，「太緊張」、「時間壓力」。

接著在同年9月16日、10月1日、10月18日謝女都有傳送訊息給陳男，包含「我也不願意這麼乾」、「我的嘴巴都是你的精蟲味」、「剛剛你射完，我舔了一下，嘴裡都是那味道」。

新竹地院法官認為，由雙方對話中所述的時間推估，謝女與陳男大約每個月會發生1、2次性行為，聊天內容也多次談及性交情形，可見謝女的丈夫主張謝、陳兩人在交往期間有過多次性行為是可信的。

法官接著指出，雖然陳男辯稱一切都是謝女主動糾纏、虛構想像兩人的性愛內容，他只是被動應付，實際上並未發生性行為，但他在對話中多次與謝女討論性交姿勢、快感及陰莖裂開等內容，甚至比較對方與自己妻子的相處情形，還要求不要使用潤滑劑，因為怕被妻子發現，顯見他曾主動挑逗女方，並非一直被動受到糾纏，最終不採信他的說詞，裁定應賠償45萬元較為適當。

陳男不服上訴至高等法院，仍遭合議庭裁定駁回，全案確定。此外，陳男的妻子也有向謝女提告求償，最後獲判20萬元確定。

ET快訊
「團聚」驚傳收店！　金曲歌后忍痛認賠300萬
昔「百億富商」今負債累累　他嘆：難東山再起！原因曝光
台灣人輪流吃拉麵被罵　日旅台作家「勸5件事」揭關鍵原因
林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因
桃園貨車「逼退行人阿嬤」紅到日本　千人傻眼轟爆司機
台女星遭泰警勒索！收錢畫面流出　前議員求台灣人原諒
獨／「富邦Costco卡」明登場！首波權益曝　早鳥店外優惠成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高鐵左營站爆搶案！　2匪得手「900萬泰達幣」逃跑

人妻壞壞工程師喊「嘴巴都是你的味道」　夫見綠光對話氣炸

男子凍縮土地公廟「吃便當」下場悲慘！　警抓人鼻酸：就快能回家

酒駕逆向撞死人！BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

新北OL遭恐嚇「離開男友當我性玩具」　男同事挨告下場出爐

北市80歲翁人行道賣花被檢舉　女警一查「背後心酸」反捐款

快訊／小琉球「開工火燒船」！船體狂冒濃煙　警消、海巡署到場撲救

金剛鸚鵡放飛闖禍！害醫師跌倒粉碎性骨折　鳥友判賠304萬

台中大肚雜草火警約3公頃火勢已控　離王田油庫1KM

罪加一等！毒蟲入獄遭檢舉　警「內湖三總停車場」貨車搜出槍彈

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

高鐵左營站爆搶案！　2匪得手「900萬泰達幣」逃跑

人妻壞壞工程師喊「嘴巴都是你的味道」　夫見綠光對話氣炸

男子凍縮土地公廟「吃便當」下場悲慘！　警抓人鼻酸：就快能回家

酒駕逆向撞死人！BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

新北OL遭恐嚇「離開男友當我性玩具」　男同事挨告下場出爐

北市80歲翁人行道賣花被檢舉　女警一查「背後心酸」反捐款

快訊／小琉球「開工火燒船」！船體狂冒濃煙　警消、海巡署到場撲救

金剛鸚鵡放飛闖禍！害醫師跌倒粉碎性骨折　鳥友判賠304萬

台中大肚雜草火警約3公頃火勢已控　離王田油庫1KM

罪加一等！毒蟲入獄遭檢舉　警「內湖三總停車場」貨車搜出槍彈

《新世紀福音戰士》主題Café 2／3登場　結帳出示電影票根送寫真卡

酸梁文傑應堅持過去信念　柯文哲：「停掉兩岸交流」才不會雙標黨

昇陽半董事長楊敏聰請辭　生涯規劃及健康因素

一檔ETF報酬率高達106％　八檔破六成都是同產業

新內閣不見「顧立雄、潘孟安」　郭正亮揭真正原因

被朋友默默「關靜音」　5個惹人嫌的地雷你踩了嗎？

林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因

「京華城舊址」未來模樣首度曝光！　威京小沈坦言難再起

「團聚」驚傳收店！　金曲歌后忍痛認賠300萬

昔「百億富商」今負債累累　他嘆：難東山再起！原因曝光

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

社會熱門新聞

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

翁被檢舉人行道賣花　警查原因反捐款

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

男恐嚇女同事「離開男友當我性玩具」

拜天公前夕遭埋生雞頭！北台中城隍廟怒批：會有報應

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

高鐵站約賣900萬泰達幣　2嫌搶了就跑

即／北市某高中女學生疑墜樓！意識不清搶救中

即／機械停車位夾死黃乃寬　腹部重創相驗結果曝

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

無端挨槍「眼球掉出來」悲憤輕生亡！凶嫌判8年

爆料亞尼克逼員工賣生乳捲　陳谷蒨無罪

更多熱門

相關新聞

大學班對重逢同遊澎湖　博士人妻控性侵大逆轉

大學班對重逢同遊澎湖　博士人妻控性侵大逆轉

有博士學位的人妻小芳(化名)與丈夫定居美國，偶然從臉書聯繫上26年前的大學男友阿明(化名)，兩人互加LINE好友後敘舊聊天，小芳更於返台時和阿明相約到澎湖旅遊4天3夜，同宿一房。事後小芳指控遭阿明性侵兩次，阿明還在LINE上捏造事實毀損她名譽，提告對阿明求償350萬元。小芳丈夫得知此事後，也對阿明提告求償200萬元。台北地院審理，認為阿明在性侵部分罪證不足，但已侵害配偶權，要賠她丈夫20萬元，全案還可上訴。

大法官讓小王絕地反攻　偷腥妻還聯手助陣

大法官讓小王絕地反攻　偷腥妻還聯手助陣

小三誘離婚　嗆正宮：妳老公和我開房

小三誘離婚　嗆正宮：妳老公和我開房

失蹤少女遭友拉下海　他也加入結局GG

失蹤少女遭友拉下海　他也加入結局GG

「哈佛醫師」騙婚撈千萬　又詐2女75萬

「哈佛醫師」騙婚撈千萬　又詐2女75萬

關鍵字：

新竹地院高等法院外遇婚外情

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

快訊／證交所前副總黃乃寬逝世！　卡在機械停車位意外身故

更多

最夯影音

更多
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了
宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面