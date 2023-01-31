人妻壞壞工程師喊「嘴巴都是你的味道」　夫見綠光對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹謝姓人妻與陳姓工程師發生婚外情，兩人在交往期間發生的性行為次數多到數不清，還曾因為女方下體較乾，導致男方下體裂開等事情進行討論，聊天內容十分露骨，包含「那幫你口交有濕潤才沒有裂喔」、「我的嘴巴都是你的精蟲味」等等。雖然陳男辯稱是遭到謝女主動糾纏，性愛情節都是虛構的，他只是被動應付，但法官不採信，判他應賠償謝女的丈夫45萬元，全案確定。

▲謝女向丈夫坦承與陳男交往4年多，期間發生多次性行為，數都數不清。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

謝女的丈夫在判決書中提到，妻子都是利用早上上班前的時間在陳男家中發生性行為，直到他發現妻子LINE裡的情色對話紀錄，才驚覺被戴綠帽；依照妻子描述，兩人從2016年11月開始發生性行為，就算陳男後來與女友結婚，也沒有結束這段不倫戀，交往4年多的期間發生過幾次性行為，已經多到數不出來，他實在氣不過，考量到陳男是年薪破百萬的工程師，因此決定提告求償100萬元。

雖然陳男否認與謝女發生婚外情，但兩人的對話紀錄卻十分煽情露骨，2019年6月3日謝女傳訊息詢問，「另一個頭還好嗎？有龜裂嗎？」陳男回答沒有，她又接著說，「那幫你口交有濕潤才沒有裂喔」、「我很怕你又裂了」、「所以昨天特地一直舔你的頭」。

同年6月29日陳男先傳訊息給謝女，說出「妳多吃一點，才會奶大」、「好想看A片」等話，謝女則在完事之後才回覆，「以前我們做完，在床上都是抱著聊天，親來親去的，現在為什麼你都不想了」；同年7月26日謝女傳訊息表示，「今天很多喔」、「有留白白的液體」，陳男則回答，「太緊張」、「時間壓力」。

接著在同年9月16日、10月1日、10月18日謝女都有傳送訊息給陳男，包含「我也不願意這麼乾」、「我的嘴巴都是你的精蟲味」、「剛剛你射完，我舔了一下，嘴裡都是那味道」。

新竹地院法官認為，由雙方對話中所述的時間推估，謝女與陳男大約每個月會發生1、2次性行為，聊天內容也多次談及性交情形，可見謝女的丈夫主張謝、陳兩人在交往期間有過多次性行為是可信的。

法官接著指出，雖然陳男辯稱一切都是謝女主動糾纏、虛構想像兩人的性愛內容，他只是被動應付，實際上並未發生性行為，但他在對話中多次與謝女討論性交姿勢、快感及陰莖裂開等內容，甚至比較對方與自己妻子的相處情形，還要求不要使用潤滑劑，因為怕被妻子發現，顯見他曾主動挑逗女方，並非一直被動受到糾纏，最終不採信他的說詞，裁定應賠償45萬元較為適當。

陳男不服上訴至高等法院，仍遭合議庭裁定駁回，全案確定。此外，陳男的妻子也有向謝女提告求償，最後獲判20萬元確定。