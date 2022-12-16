阿伯搭火車「腿慢慢張開」　鄰座女低頭一看嚇壞！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

周姓男子去年10月10日搭乘火車從台北南下，當列車行駛至新竹時，他突然伸手撫摸鄰座女乘客A的大腿3次，又用外套遮掩「打手槍」。A女下車後立刻直衝派出所報案，周男也因此挨告，被新竹地院法官依違反《性騷擾防治法》等罪，判處7個月有期徒刑，得易科罰金21萬元。

▲周男在火車上偷摸鄰座女乘客的大腿。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中指出，周男去年10月10日下午2時許在台鐵台北站搭乘第561次莒光號，卻在列車行駛至新竹時，趁著A女不注意，先用左手連續觸摸對方大腿3次，再用外套遮掩，直接於座位上自慰。

A女被碰到大腿時，立刻閃避並提高警覺，她還透過LINE向朋友抱怨，「隔壁的阿伯很奇怪」、「手放在腿上，腿會慢慢張很開」、「摸我的大腿」，後來甚至目擊周男打手槍，當下感到十分噁心，下車後馬上直衝派出所報案。

警方調閱監視器錄影畫面，發現周男的確在列車上數次觸摸A女大腿，並故意裸露生殖器。而周男到案後也坦承犯行，隨後被檢方依違反《性騷擾防治法》起訴。

新竹地院法官表示，周男過去已有多次觸犯公然猥褻罪被判刑的紀錄，仍不知悔改，為逞一己私慾，做出性騷擾行為，不尊重他人身體的性自主權，對A女的身心造成相當程度的傷害，又故意在公眾可見聞的場所裸露下體，造成他人不適與厭惡，未能尊重他人，欠缺法治觀念，對社會治安也有不良影響。

法官接著指出，考量到周男犯後坦承犯行，態度還算良好，最終依違反《性騷擾防治法》判處有期徒刑3個月，另外再依公然猥褻罪判處有期徒刑5個月，合併應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

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