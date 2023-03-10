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台南靠這招！　讓蘭花兼具時尚與日常

▲黃偉哲市長與外賓會晤時，喜歡以國旗蘭花、蘭花瓷器、蘭花領帶等作為贈禮，不只展現台南時尚之美，且特殊的噴染技術，總令外賓對台南留下印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長與外賓會晤時，喜歡以國旗蘭花、蘭花瓷器、蘭花領帶等作為贈禮，不只展現台南時尚之美，且特殊的噴染技術，總令外賓對台南留下印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣有著「蝴蝶蘭王國」美譽，是全球最重要的蝴蝶蘭花供應出口國之一，市長黃偉哲表示，全世界的蘭花每6株就有1株是產自「台南」，台南有優質的原生蘭種以及育種、栽培技術，現在還能運用奈米科技打造特殊色的蘭花。

黃偉哲市長與外賓會晤時，喜歡以國旗蘭花、蘭花瓷器、蘭花領帶等作為贈禮，不只展現台南時尚之美，且特殊的噴染技術，總令外賓對台南留下印象深刻！

▲黃偉哲市長與外賓會晤時，喜歡以國旗蘭花、蘭花瓷器、蘭花領帶等作為贈禮，不只展現台南時尚之美，且特殊的噴染技術，總令外賓對台南留下印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，位於台南的成功大學早在2009年成立蘭花研發中心，多年來與蘭花生產業者、文創、生技、餐飲旅宿業者，跨領域整合產業能量，也將基礎研究往產業方向推進。

▲黃偉哲市長與外賓會晤時，喜歡以國旗蘭花、蘭花瓷器、蘭花領帶等作為贈禮，不只展現台南時尚之美，且特殊的噴染技術，總令外賓對台南留下印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如何將新產業使蘭花融入大眾生活？曾在成大蘭花研發中心服務的蕭郁芸博士指出，她透過研發蘭花香氛香水、保養品，還有推動蘭花入茶、入餐，能讓蘭花進入日常生活，成為時尚的一部分。

蕭郁芸是台灣研究蘭花多年的專家學者，她將數十年來的蝴蝶蘭生物技術研究成果導入蘭花產業，同時也輔導成立生技公司。她成立的新創公司，是目前國內唯一有能力自行萃取蝴蝶蘭精油的商業公司；她期許自己以學術專業，幫助業者在跨界應用蘭花上更安全、安心，也拓展通路，幫助農民的生計。

▲黃偉哲市長與外賓會晤時，喜歡以國旗蘭花、蘭花瓷器、蘭花領帶等作為贈禮，不只展現台南時尚之美，且特殊的噴染技術，總令外賓對台南留下印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲日前提出了蘭展「O2A」的創新理念，也就是蘭花(Orchid)與藝術(Art)的相遇激盪，希望蘭花與文創藝術產業產生美好的跨界化學反應，也呼應了蕭郁芸的想法。今年台灣國際蘭展期間(3/4-3/19)，適逢3月14日「白色情人節」，黃偉哲推薦大家送白色蘭花，更推出「台南400 蘭得有心人」限定版蘭花，讓蘭花不只走進生活，更能展現台南新一代的蘭花時尚與文化。

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