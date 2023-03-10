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自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的

▲▼自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的。（圖／爆廢公社）

▲女網友到台南吃自助餐，結果2肉1菜只要25元，讓她當場嚇到。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

通膨時代，萬物齊漲。不過，一名女網友9日到台南一家自助餐店時，夾了肉排、滷肉、青菜，還有一碗飯，竟然只要25元，讓她當場嚇到。貼文曝光後，起初網友一面倒質疑是造假，不料之後真的有人搜出店址，讓風向瞬間逆轉。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出2張照片，表示自己第一次吃到這麼便宜的自助餐，因為她夾了高麗菜、魯肉、滷排骨和一碗白飯去結帳，老闆娘說25元，「我以為我聽錯，給了100元，結果找了75，還真的是25元...」

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許多網友看完紛紛留言，「鬼扯」、「我台南在地的都不信」、「吹牛不打草稿」、「這是你家開的店吧」、「一定是找錯錢，光那片肉就40了」、「算錯跟豪小的可能性比較大」、「肯定賠本，不太可能」、「應該是75要找25，弄顛倒了」、「唬爛騙讚真噁心」、「少算肉的錢吧」、「騙人刷存在感」。

▲▼自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的。（圖／爆廢公社）

對此，原PO回覆，她是工作路過這家店，地點在台南官田，而且自己也是第一次光顧，但這麼離譜的價格，「連我自己也不相信25元，這樣還有賺嗎？我自己都嚇到。」

文章曝光後不久，有網友根據原PO給出的線索，發現店址位在工業路上，得到原PO默認。還有人貼出店家Google評論，「是這間，沒騙人的，真的很便宜，去看評論區，很多人有說」。

▲▼自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的。（圖／爆廢公社）

▲▼有網友找到店家位於工業路，但原PO似乎不願給店家帶來困擾，僅回應「噓」的表情符號。（圖／爆廢公社）

▲▼自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的。（圖／爆廢公社）

如今證明文章內容不假，部分網友也替原PO抱屈，「台南據我所知確實有兩家這麼便宜的自助餐，一家兩個字，一家三個字，資訊都不算難找，店家當年是為了體恤勞工朋友，真的是很薄利，這留言串裡一堆發言讓我匪夷所思」、「貼文刪了吧！這裡沒有銅板自助餐照顧工人的感動故事，只有一些魯蛇當成笑話酸來酸去。真替店家感到不值。」

不過，原PO大氣緩頰，「其實沒去吃過，真的不知道會有這種店存在，而且這種不只顧利潤的店家真的很少，再說店家用意是要大家花最少的錢又吃飽」。

▼少數網友替原PO抱屈。（圖／爆廢公社）

▲▼自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的。（圖／爆廢公社）

 
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