台南新營連日異味禍首逮到了　雞場及農田送驗確認後開罰

▲台南大新營地區近日夜間異味撲鼻，居民十分困擾，環保局8日夜間查出體育場附近的雞場、後壁區竹圍後農田明確發現異味源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大新營地區近日夜間異味撲鼻，居民十分困擾，環保局8日夜間多名稽查人員，循味朝上風處追查，終於在鄰近新營體育場附近的雞場、後壁區竹圍後農田，明確發現異味源。

雞場異味將在採樣結果確定後依法開罰，農田異味初判與肥料有關，已責成地主覆土改善，但仍會進一步了解使用之肥料，若問題來出自於肥料，將追究產源責任。

環保局表示，體育場、健康路一帶異味最濃，不過新營市區、鹽水區等地也聞得到酸臭怪味。為儘快找出問題，大、小夜班及備勤稽查人員一起出動，沿上風一路追查，不久就在體育場附近的養雞場聞到濃濃臭味，當下立即辦理異味採樣，待官能測定室檢測結果出爐，一旦異味超標將依空污法告發，裁罰金額最低10萬最高2千萬元。

考量到異味範圍廣，稽查人員研判應該還有其他異味源，繼續依風向條件巡查，果然在後壁區竹圍後接近八掌溪岸邊抽水站處之一大片農田聞到濃厚臭味，天亮後再去稽查，發現農地大量施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，因未確實覆土，以致散發濃烈異味，味道與新營地區相同。

環保局除要求地主覆土，避免再產生惡臭異味外，也將追查肥料業者，以了解販售的肥料是否僅為「半成品」，照理來說，完整發酵的禽畜糞有機肥，是不會有太濃厚的臭味。若業者銷售半成品，也將依法究責。

市長黃偉哲表示，人人都希望聞到清新好空氣，近年來環保局將異味稽查列為重點工作，責成稽查人員加強巡查，禍首都將依環保相關法規嚴懲，請工廠、農牧業者勿挑戰公權力。

環保局許仁澤也指出，農田施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，若未完熟發酵往往衍生惡臭異味，呼籲農民購買腐熟的禽畜糞，並在施用時即時覆土。

環保局目前針對大新營地區持續加強畜牧業稽查，今年截至3月已告發5件違反環保相關法規，為掌握異味陳情熱區及時段民眾如發現環境公害，可撥打公害陳情專線：0800066666。