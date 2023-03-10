轉型在地安全休閒場域　台南學甲掩埋場復育工程開挖檢驗合格

記者林悅／台南報導

外界關切台南學甲掩埋場復育改做當地運動休閒場地案，環保局近日赴現地開挖送驗，除確認表土層與再生粒料層厚度均符合原設計需求，表土層紅土分布均勻外，再生粒料由環保署環檢所分析重金屬濃度全數符合規範，環保局強調此項復育工程是為回應地方民眾需求，從發想到驗收均符情理法，目前尚無對外開放。

▲外界關切台南學甲掩埋場復育改做當地運動休閒場地案，台南市環保局近日赴現地開挖送驗，相關檢驗勘查結果均符合規定，目前尚無對外開放。（圖／記者林悅翻攝，下同）





環保局指出，為回應地方民眾需求，原學甲掩埋場規劃復育轉為運動休閒場地使用。為確保復育工程品質無虞，該局已於2月23日上午前往現場開挖長、寬、深各約1公尺之範圍進行量測，並全程錄影，確認該處表土層厚達7公分，再生粒料層厚達53公分，均達到甚至優於原本5公分與50公分之設計需求。





此外，環保局也表示，先前曾有環團以「攜帶式X–射線螢光光譜儀分析法」（簡稱XRF）在該處進行土壤檢測，因該方式並未考慮物質在環境中實際溶出情形，導致數值失真，就連生活中常見的硬幣，以該方式檢測也會呈現鎳元素嚴重超標，經環保局依環保署公告、更具參考性之「毒性特性溶出試驗」（TCLP）方式送驗，已確認該處重金屬濃度均在標準值內。





環保局說明，原本掩埋場垃圾層地質較軟弱，必須加以填實，使用再生粒料與來自合法業者的玻璃沙，則是為了配合國內推廣之環保政策。事實上，這20多年來，各縣市焚化爐都會將焚化底渣製成這樣的再生粒料，其來源來自於公部門，不會有圖利業者之慮，且每500公噸就要重新檢驗1次重金屬濃度，通過檢驗後才能做為工程材料，安全性沒有問題。該復育工程在2019年11月完工，惟因COVID-19疫情因素，場地目前尚無對外開放，僅做基礎清潔養護工作。