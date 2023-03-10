二膽上兵失蹤29hrs！金防部參謀長曝目標：黃金救援時限找到人

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門二膽島1名26歲陳姓上兵昨（9）日早上6時點名未到失聯，守備隊立刻集合全島人員實施搜索，截至10日早上11時尚未尋獲，至今仍不清楚脫逃原因。金防部參謀長李其桓表示，目前目標在黃金救援72小時內找到人，外界臆測不多做回應。

▲金防部參謀長李其桓。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



事發至今陳兵已失蹤29小時，李其桓說，目前全隊專注在黃金救援時限內找到人，針對外界熱議脫逃原因是否為感情或債務糾紛，不會多做回應。而陳兵家屬也表示諒解，向部隊道謝。

若超過72小時的黃金時間都找不到人？李其桓表示，「目前先祈求一定要在時間內找到，是我們共同努力的方向。」

▲海巡署出動艦艇協助搜尋。



陸軍金門防衛司令部（金防部）9日中午證實，二膽守備隊早上6時進行早點名時，值星官發現一名26歲陳姓上兵未到失蹤，隨即前往寢室搜索，依然未發現陳兵蹤跡，值星官回報主官後，由主官廣播陳兵集合未果，部隊立刻集合全島人員實施搜索，昨日下午陳兵家屬也搭船前往島上協尋。

金防部透露，26歲陳姓上兵是伙房兵，2020年4月到金門服役，平日與同袍相處相當正常，失蹤前也沒任何異狀，陳兵9日被發現失蹤後，所屬守備隊立刻清點槍械，發現陳兵僅帶走手機及錢包，槍械彈藥沒有短少。

▲陳兵家屬接獲失蹤通知後，昨日下午搭船前往二膽島。