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男酒駕沒戴安全帽遭攔查 　踏板赫見1把菜刀...還5字經辱警

▲男子酒駕又未帶安全帽遭警攔查，機車踏板還赫然掉落菜刀，遭依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕又未帶安全帽遭警攔查，機車踏板還赫見菜刀，遭依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

錢姓男子9日晚間喝得爛醉後，沒戴安全帽即騎車上路，遭警方攔查後被發現酒測值超標，一度拒捕又大罵「X你娘機X」辱警，員警還赫見其腳踏板上有一把菜刀，訊後依公共危險等罪嫌移送法辦，並持續清查錢男攜械是否涉及其他案件。

南投警分局於昨晚9時許執行巡邏勤務時，發現一名騎士未戴安全帽，違反道路交通安全規定，當警方將其攔下盤查時，意外地在騎士的機車踏墊上發現了一把菜刀，由於該男子渾身酒味，警方立即實施酒測後發現超過法定上限，當場依據刑法公共危險罪嫌逮捕送辦。

▲男子酒駕又未帶安全帽，見警臨檢竟未閃躲、自投羅網。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子騎車未帶安全帽，見警臨檢竟未閃躲、自投羅網，也被發現酒測值嚴重超標。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕又未帶安全帽遭警攔查，機車踏板還赫然掉落菜刀，遭依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，南投派出所警員吳承洋、張韶恩於昨晚9時許執行巡邏勤務，在南投市中興路遠遠看到一名男子騎乘機車未戴安全帽，但男子竟也未轉向閃躲、直接前來停下；警方隨即進行攔查，發現他不僅渾身酒氣，還醉言醉語地說：「沒（喝酒）！別這樣（盤查）啦！我有配合嘛。」但對自己何時喝酒等問題都推稱「不知道」。

▲男子酒駕又攜帶用途不明的菜刀，遭警方逮捕上銬、依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕又攜帶用途不明的菜刀，遭警方逮捕上銬、依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方見狀仍表示須進行酒測，隨即發現其機車腳踏板上放置一把菜刀，吳承洋先機警地將菜刀從機車上踢開，詢問男子做何用途？男子稱是要切菜用的，對攜刀原因含糊其辭，警方立刻下令男下車，查出身分為錢姓男子並進行酒測，未料錢男還一度因不耐煩而拒測。

警方實施酒測後發現高達1.27毫克、遠超過法定上限並觸犯刑法公共危險罪嫌，立刻將錢男壓制逮捕，過程中錢男還飆罵「X你娘機X」；警方訊後依刑法公共危險罪嫌及社會秩序維護法，將錢男移送南投地檢署偵辦，攜帶菜刀部分也將深入清查是否涉及其他案件。

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關鍵字：

酒駕社會秩序維護法公共危險罪攔檢菜刀

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