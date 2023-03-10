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槍毒首腦連皮肉錢也賺！推少女下海賣淫　警搜捕全台14名嫖客

▲彰化地檢破獲販毒集團。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化地檢破獲販毒集團現場查扣到槍枝砲彈及毒品。（圖／彰化地檢署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

惡劣！高雄一名擁槍自重的劉姓毒販，去年底夥同4男到彰化，誘惑少男販毒、再當起老司機，仲介少女到摩鐵從事性交易，再從中抽佣，惡行重大，彰化檢警據報後立即展開追查，在員林市1處出租鳳樓內將劉男追捕後，再陸續逮捕其他人，現已全部羈押，今依違反組織犯罪、槍砲彈藥、毒品危害、兒童及少年性剝削等4罪嫌提起公訴。

起訴書指出，彰化檢方於去年11月接獲情資，疑有高中職在學生參與販毒集團，隨即進行地毯式搜索，在員林市一處出租套房內，追捕到一名來自高雄的劉姓毒販，當場查扣具殺傷力之改造手槍1支及子彈2顆，並將主嫌劉男拘提到案，向法院聲押獲准。

檢方指出，追捕到劉男後再依搜索取得的資料，與少女性交易散布全國各地之14名嫖客一一拘提到案；今年1月5日拘提同夥之一販售槍彈之胡男到案；隨即又於1月10日將另一名在逃的李男拘提到案，並向法院聲押獲准；又拘提到數名藥腳到案，全案共4人全數羈押，徹底瓦解該犯罪組織。

▲彰化地檢破獲販毒集團。（圖／彰化地檢署提供）

檢方表示，該犯罪集團首謀2人均未滿30歲，成員甚至有未滿20歲，為求快速致富，竟在短時間內即涉犯發起主持指揮犯罪組織、持有具殺傷力之槍彈、販賣第三級毒品（咖啡包及彩虹煙）、媒介容留未滿18歲少女為性交易等重罪，甚至召募未滿18歲之在學少年加入犯罪組織，將黑幫勢力伸入校園，不僅有逃亡及串證之虞，且對社會治安及校園安全產生極為惡劣影響。

全案經檢察官3月6日偵查終結，將在押被告李、劉、陳、嚴、及販賣槍彈胡男等5人依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴，移審法院後，仍由法院裁定羈押，以徹底隔絕黑幫，使之遠離校園，維護學子純淨的求學環境。

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