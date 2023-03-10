奪命第一視角影像曝！高雄車禍「貨車逆撞2機車」　男大生慘死

▲▼高雄一名男大生慘遭運送水的車輛撞擊身亡，第一視角的恐怖畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市186甲縣道8日發生一起嚴重車禍，一輛裝載桶裝水的小貨車在行經大樹區學府路一段時，疑似過彎速度太快，整輛車衝向對面，並高速撞上2輛迎面騎來的機車，其中第一輛機車閃避不及直接撞上，騎士送醫不治，第二輛機車的女騎士則是緊急跳車逃命躲過一劫。而死者身上的秘錄器，也以第一視角錄下整個意外發生的過程。

警方表示，這起車禍發生在8日12時30分許，警方獲報仁武區學府路段發生自小貨車與機車碰撞交通事故。由22歲林姓男子駕駛的小貨車，行經彎路時因為不明原因，失控衝向對面車道，與騎乘機車同樣也是22歲的李姓男子發生碰撞。林姓駕駛自行就醫，李姓男子傷重由119救人員送往義大醫院救護，但因傷勢過重急救無效宣告死亡。

據瞭解，雙方均未飲酒，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

22歲的李姓死者是高雄義守大學的學生，對此校方表示：「本校大四學生於下課途中發生交通意外事故，事發第一時間即派員抵達現場與醫院，校方立即啟動協助與關懷機制，全程陪同家屬協助處理後續事宜，並提供慰問金以表關心，同時也安排輔導人員安撫同學；本起事件另一位車輛受波及的同學，雖然沒有任何外傷，但本校一樣啟動關懷機制關懷與關心；本校平時著重交通安全宣導，未來將會再加強同學的防禦駕駛觀念」。

而YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」9日公布車禍發生的過程，根據後方騎士提供的畫面，只見事發當時約有5輛機車行駛在186甲縣道上，卻在過彎時突然有輛小貨車從對向暴衝而來，並撞上最前方2輛機車，車上桶裝水散落一地，第一輛機車騎士首當其衝，命喪輪下，第二輛機車騎士則是火速跳車逃跑，看似並無大礙。

▲高雄一名男大生慘遭運送水的車輛撞擊身亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

影片曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「白色帽子的同學，做了最正確的決定！ 太厲害了」、「貨車如果裝載大量液體，過彎最好別太快，方向盤很容易拉不回來」、「水的慣性力量跟等種物體完全不同，高速轉彎會整個把車往上拉」，另外，也有民眾感嘆，9日經過該路段時「被撞爛的機車依然在那，旁邊還有一隻鞋子」。

▲高雄一名男大生慘遭運送水的車輛撞擊身亡，幸運躲過一劫的其他騎士當場說不話。（圖／記者吳奕靖翻攝）