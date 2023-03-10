公寓惡火奪慈父命！為小姊弟做早餐突喊：快點跑　1家4口天倫照曝

記者邱中岳／台北報導

北市信義區和平東路三段一處公寓，10日清晨6時許傳出火警，警方現場救出一對受困陽台的小姊弟，卻在頂樓發現未及逃生父親被燒成焦屍，據悉，當時父親正在替小姊弟準備早餐，突然對小姊弟大喊「快跑」，姊姊聽見門外一陣聲響後就再也沒有聲音，獲救時才得知父親已逃生不及身亡。

警方調查，42歲的林姓男子，與妻子結婚後住在信義區和平東路3段上的一處公寓，並且育有11歲、6歲的姊弟，10日清晨6時許卻傳出火警，警消順利救出2姊弟，但是卻發現林男逃生不及，陳屍在通往頂樓的內梯。

▲慈父替姊弟做早餐，最後逃生不及成焦屍，林男臉書還放著與妻小一起拍的天倫照。（圖／翻攝林男臉書）

小姊弟獲救之後，向警方表示，每天都是父親幫忙做早餐，但是早上父親突然衝到房間門口，要小姊弟快點逃跑，語畢小姊弟僅聽見一陣聲響就沒有聲音，等到小姊弟被救出之後才知道父親逃生不及身亡。

▲小姊弟在火場獲救後示，當時父親正在準備早餐，突然大喊要2人快跑，沒想到父親竟葬身火窟。（圖／記者邱中岳翻攝）

姊姊聽聞父親過世不斷哭泣，警方也立刻通知家屬到場，林男的哥哥趕往現場，妹妹則前往醫院，而鄰居則表示，林男夫妻在五分埔賣衣服，近期妻子到韓國補貨，目前仍趕回台灣處理丈夫後事。

據悉，林男與妻子結婚多年，育有2名11歲、6歲的姊弟，平時住在信義區和平東路3段，主要都在五分埔從事韓國服飾買賣，臉書也曝光當時妻子懷著弟弟，還跟丈夫一起陪伴女兒的快樂畫面，但沒想到最後竟天人永隔。