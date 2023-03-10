黑幫高調春酒效應！台中警加強臨檢酒店　辣妹一片雙球海晃暈

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

黑道幫派近日接連高調舉辦春酒餐會，辣妹、豪車等奢華畫面流出後引發熱議，警政署對此宣示各地展開威力掃黑，台中市警方也加強擴大臨檢，針對酒店、夜店、KTV等娛樂場所強力查緝，9日由中市警第六分局長親自率隊，前往海派酒店、夜店、電子遊藝場臨檢，現場穿著清涼火辣、露出美腿的女陪侍與客人，也只能暫停玩樂配合受檢。

▲台中警方加強酒店、夜店等場所臨檢，現場小姐與客人配合受檢。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）



中市警六分局長賈立民9日晚間親自率隊到轄內多家易滋事場所，執行高強度擴大臨檢及重要路段定點路檢，針對轄內黑道幫派聚集地點加強掃蕩，並開展系統性掃黑，當發現任何與黑幫有關之處所，即與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政、刑事及行政處分雙管齊下的方式，以阻斷幫派分子的經濟來源。