好穿又舒適！她曝「這1單品」致命缺點　網狂點頭：真的不方便

▲原PO分享寬褲的致命缺點。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

每個人都有自己喜歡的穿衣風格！一名女網友就表示，她很喜歡穿寬褲，不過雖然很舒適，但上廁所時實在不太方便，尤其是蹲式廁所，蹲下去時褲管會落到地面，為了不讓褲子碰到地板，每次都要捲起來再抓住，讓她直呼「穿寬褲很舒服，但卻好困擾」。文章一出引發大批女網友的共鳴。

原PO在Dcard以「穿寬褲的困擾」為題發文，表示穿寬褲的困擾是上廁所時麻煩，尤其「上蹲式廁所時，褲子脫下來，褲管會落到地面」，她為了不讓褲子碰到髒髒的地板，總是要將寬褲捲起來抓住，讓她覺得超困擾，不過雖然麻煩，她還是忍不住喊「穿寬褲真的好舒服。」

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▲▼原PO的插畫示意圖。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出引發大批網友熱烈討論，不少網友紛紛表示贊同，「所以穿寬褲時，我都盡量上坐式的」、「寬褲好穿，但掉地上真的很討厭」、「所以我很佩服可以蹲著上廁所的人」、「跟妳一樣，但寬褲真的超好穿超舒服」、「真的，落地褲雖然好看又耐穿，但其實有些地方滿不方便的」、「哈哈哈...跟我每次穿那種長寬褲上廁所的動作一模一樣，我完全無法接受我的褲子碰到地板」。

還有網友大方分享自己的方法，「先把褲管捲起來，再用褲頭反套過去！這樣就不用一直抓著擔心隨時都會掉了」、「往上折，然後褲子往內折（變窄）再往上」、「直接在腳那邊打結」、「在腳踝套2條皮筋，把褲子塞進皮筋裡，然後往上推，當作鬆緊褲的概念」、「我都直接整件脫掉掛在門的勾勾，上完廁所再穿上」。

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