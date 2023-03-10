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妹子「下面超大一包」！她試穿緊身裙嚇瘋：男友說我有GG

▲▼原PO恥骨太凸，試穿衣服自己也嚇一跳。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友恥骨相當凸出，讓她超困擾。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

這樣身材穿裙子好困擾！一名女網友曬出她試穿衣服的照片表示，由於自己的恥骨太凸出，穿上緊身裙子後，骨盆中間明顯凸出一塊，就像擁有男性生殖器官一樣，讓她忍不住感嘆「男友都說我有GG」。沒想到文章一出，意外釣出不少苦主，「謝謝妳發文讓我知道我並不孤單」。

原PO在Dcard以「恥骨超級凸！」為題發文抱怨，表示自己的恥骨特別凸出，導致經常穿褲子或裙子時，都會「下面一大包」，甚至男友還笑稱她「有GG」，如果是肚子有肉，還能用衣服遮住或縮小腹，但她的恥骨完全沒辦法，近日她去試穿一件緊身長裙，完全把恥骨的凸顯現出來，讓她直接在試衣間嚇瘋。

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照片曝光釣出許多苦主，「謝謝妳發文讓我知道我並不孤單」、「我也是，只能接受自己的雞雞」、「我來到了歡樂同溫層了嗎，好感動」、「我也是，還被說過下面怎麼凸凸的」、「尤其是穿褲子…三角區超明顯超醜乾」。

有人建議原PO可以靠運動改善，「可以做這個運動（橋式）試試看，我之前也是一包超難看，長期做下來都縮回去了」、「試著骨盆後頃，練一下這種感覺，把骨盆的控制找回來」。

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