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林襄三明治「色香味俱全」！鄉民喊買爆：包裝看起來就好吃

▲▼全家超集棒三明治。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲「全家超集棒」三明治。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

掌握流量密碼！日前有網友注意到，全家便利商店推出「新包裝」的三明治，而上頭印的正是啦啦隊女神們。看到林襄、籃籃等人，不少網友都紛紛歪樓直呼，「好想吃掉她們」、「買爆！舔包裝紙香香的」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「全家三明治放林襄照片」為題發文，並轉貼常在臉書分享時事的「DJ金寶」文章。文內除了貼出林襄款的「紐奧良風味烤雞」三明治，還直接標記全家粉專，直呼明天請送早餐。在Dcard上，也有網友分享全家的三明治，大讚行銷能力。

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▲▼全家超集棒三明治。（圖／記者曾筠淇攝）

▲▼全家超集棒三明治。（圖／記者曾筠淇攝）

話題引發討論，不少網友看到包裝後都直呼，「想吃，讚，等等去買」、「包裝要被舔爆了」、「明天去買」、「我馬上去買一打」、「包裝看起來就好吃，可以多買幾個」、「行銷很會喔」、「明天開始天天吃全家」、「真心覺得林襄很讚」。不過也有網友認為，「吃完包裝還是丟掉啊，又沒差」。

全家8日也有透過粉專分享新包裝的三明治，直呼「從裡到外都香香的！香香的。吃三明治，應援台灣強棒出擊」，共有3款包裝可以挑選。貼文下方也有不少網友留言，「全家這個真的色、香、味俱全」、「+10元有女神應援貼紙不香嗎」、「我不服，籃籃只35元，林襄卻有49元」。

全民瘋棒球！除了全家找來啦啦隊應援，萊爾富近日推出「熱血球賽」的優惠活動，包含午后時光指定商品（重乳奶茶／重乳可可奶茶）第2件10元；北海鱈魚香絲任選2件75元。

7-11也有推出相關活動，像是純喫茶果茶650ml（檸檬紅茶／檸檬綠茶／鮮柚綠茶）第2件省10元；蜜蜂故事館（蜂蜜水／蜂蜜檸檬水）任選第2件6折，一起為中華隊加油！

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