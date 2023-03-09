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日本控看過來！　COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑。（圖／和逸桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園高鐵站區旁的COZZI Blu和逸飯店桃園館二樓「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳，10日起至5月14，限期推出主廚最新力作「京阪料理集」，把日本京都、大阪多款經典料理巧妙融入多國自助百匯當中，凡於活動期間單筆消費滿2,000元，即有機會抽大獎，最大獎為日本大阪單人來回機票，要讓旅客吃得滿足，還能一遊日本！

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

▲ 「京阪料理集」開跑，現切生魚片豐富日料餐檯。（圖／和逸桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店桃園館表示，10日起至5月14限期推出主廚最新力作「京阪料理集」，不僅有「蒲燒鰻魚炊飯」、「赤味噌茄子田樂燒」、「鐵火卷」、「什錦大阪燒」等京阪地道菜品，更有「抹茶生八橋」、「蘋果浮島蛋糕」等多種職人手作甜品，餐廳也打造日系氛圍、妝點日本風情，讓饕客享美食之餘還能拍照打卡。

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

▲「蒲燒鰻魚炊飯」以鰻魚骨熬製照燒醬汁。（圖／和逸桃園館提供）

還有，京阪自古以來便是抹茶的故鄉，因此，此次以「抹茶雪球」、京都高級名點「抹茶生八橋」、最經典的和菓子代表「紅豆大福」領頭攻略饕客的甜品胃，更有將微苦的烤蘋果搭配肉桂香氣的「浮島蘋果蛋糕」，口感綿密爆棚，以及白豆沙和日本寒天製成的櫻花風味「鹽漬櫻花羊羹」等多款職人手作甜品一字排開，讓人欲罷不能！凡於活動期間單筆消費滿2,000元，不僅有機會抽餐券、住宿券等多項好禮，還有最大獎「日本大阪單人來回機票乙張」，要讓呼朋引伴的旅客們，享受佳餚還有機會飛往日本一遊！

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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