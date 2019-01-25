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才剛抽到電視！她792元買毛孩衣服　又中「東京雙人機票」：第二次了...

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▲何小姐到東森寵物雲購買狗狗的衣服，幸運抽中來回機票。（圖／何小姐授權提供）

▲何小姐到東森寵物雲商店購買狗狗衣服，幸運抽中來回機票。（圖／何小姐授權提供）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將至，許多爸媽趁機幫孩子們換新衣，也有不少毛孩的家長添購寵物用品。一名何姓小姐在24日光顧東森寵物雲商店，花792元幫愛犬添購新衣，結果就幸運抽中東京來回雙人機票；她受訪時透露，去（2018）年也抽中機票，前幾個星期才抽中電視，可說是「幸運女神」。

東森寵物雲商店一連7天舉辦「消費滿666元」抽大獎活動，活動23日開跑，期間每天都會抽出一組「東京來回雙人機票」，另有現金獎200元每天抽20人，ET紀念小物每日更有多達50個名額。

何小姐24日在東森寵物雲ATT店買了一件毛小孩的衣服，消費金額為792元，就幸運抽中最大獎「東京來回雙人機票」。她接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，每次參加抽獎都蠻幸運的，去年才在另一個活動上抽中機票，前幾天也有抽到電視機，這次到寵物店消費沒有抱太大期望，沒想到竟然又幸運抽中一組機票！

她透露，最近才剛從東京旅行回來，沒想到又是抽中東京來回機票，暫時計畫年底時再去一次。至於雙人機票要帶誰去？何小姐說還沒規劃，目前比較傾向帶老公一起去「小蜜月」，但也要看時間能不能配合，也有可能找好姊妹同行。

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▲東森寵物雲ATT概念館抽出「東京來回雙人機票」。（圖／ETtoday資料照）

▲東森寵物雲ATT概念館抽出「東京來回雙人機票」。（圖／ETtoday）

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