桃園打卡地標「紅色巴黎鐵塔」洗版IG　華泰名品城今夏送出美國、歐洲來回機票

▲桃園華泰名品城是全台首座美式露天OUTLET，今夏祭出全區兩折起優惠，眾多好康讓民眾買到手軟。（圖／華泰名品城提供，下同）



生活中心／綜合報導

桃園華泰名品城是全台首座美式露天OUTLET！有Burberry、Bottega Veneta等大牌進駐，超過半數是國際級名牌精品，貴婦、小資族都能享受無國界的購物享受，今年夏天華泰名品城全新風貌呈現，延續歐洲風裝置藝術主題，增加「法國巴黎」新地標，加上原本的紐約、羅馬、倫敦，讓民眾穿越世界的任意門，最夯的旅遊打卡景點通通一次收集！同時，即日起至9月1日（日）會員單日消費滿1萬，即有機會抽歐美各航點的來回機票，踏上童話般的城鎮OUTLET，一起挖寶尋找值得帶回家的名品。

桃園華泰名品城園區內有眾多法國品牌，呼應今夏主題「法國巴黎」選擇New Balance前方廣場設計，仿造歐洲時髦重地「小花都」用豐富繽紛的花卉點綴，眼前一座七米高的巴黎鐵塔，增添浪慢氛圍，無一處不讓人覺得真實身處在巴黎，手機拿起來紀錄2019台灣最熱的打卡景點。





▲今夏主題「法國巴黎」選擇New Balance前方廣場設計，仿造歐洲時髦重地「小花都」。

華泰名品城位於高鐵桃園站6號出口正對面、桃園國際機場捷運A18站2號出口，如果從台北出發，只要花19分鐘就可以來到購物後花園，自第一期開幕，廣場設計以美國紐約為主題，紅色的自由女神象徵著自由熱情，街邊的路牌標示各期園區的主題及方向，許多親子客、小資女都會在週末走訪OUTLET，逛街、吃飯或溜小孩，鮮明活潑的氣氛讓人流連忘返。



第二期則是選擇義大利羅馬為主題，著名地標搭上復古偉士牌機車，民眾可化身奧黛麗赫本，自己連拍好幾張電影式海報照片；第三期規劃的倫敦主題，有大笨鐘、紅色電話亭與雙層巴士，完美復刻英國街景，讓人誤以爲是搭機來到了歐洲。





▲仿照美國紐約自由女神像的廣場是許多網美的打卡基地，忍不住拿起手機拍個不停。

▲英倫廣場大笨鐘、雙層巴士與電話亭設計超逼真。

想去歐洲沒預算不必跑遠，省下出國開銷！7月13日（六）至9月1日（日）華泰名品城將在巴黎鐵塔、英國大笨鐘前，呈現精彩的街頭表演秀，拉近與民眾的互動距離，爸爸媽媽除了逛街還可以帶小朋友一起參與，包含吉他唱歌、路邊馬戲攤、泡還與大鐵還秀、小丑氣球等各式演出。





▲華泰名品城OUTLET夏季折扣開跑！國際一線大牌、運動休閒品牌打出2折起優惠，讓民眾一次購足夏天需要的衣服。

此外，即日起至9月1日（日）會員單日消費累積1萬元，即有機會抽中法國、義大利羅馬、英國倫敦及美國紐約來回機票，限時限量10張；驚喜獎項還祭出GLORIA OUTLETS華泰名品城VIP貴賓室一年份免費使用卡、1萬元商品抵用券等好康。

華泰名品城購物大道寬敞舒適，走起來也不會感覺到擁擠喘不過氣！除了國際一線大牌，也有多家休閒名品，今年夏季祭出超殺折扣讓小資族買到手軟，服飾品牌MASTINA襯衫390元，其他西裝外套、西裝褲下殺超低折扣，運動品牌Reebok T-shir特價359元（原價1080元）、運動內衣499元（原價1480元）；另外，必買的66週年限定款POLO衫特價536元（原價2,680元）經典百搭的款式全面2折起，想買新衣治裝的人趕緊來逛一波，輕鬆打造時尚造型。