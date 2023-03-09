兩岸恢復10個航點　交通部點名「深圳、廣州」清明前有望復航

▲陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者李宜秦／台北報導

陸委會於3月9日宣布，除了原先的5個兩岸航點外，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，包含深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，但仍不開放陸客來台。交通部表示，清明假期有望優先恢復旅運需求較高之航點，如深圳、廣州等。

交通部表示，現行開放上海浦東、虹橋、北京、廈門及成都5航點，可飛航班次總數每週211班。112年1月平均每週飛航58班，載客數1.7萬人，載客率5成7。112年2月平均每週飛航110班，載客數2.6萬人，載客率4成5。

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交通部指出，在現行5航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、臺商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行審慎評估，新增10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、 重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，雙方航權總數每週209班，定期航班航點規劃自3月10日開始實施。

▲現行開放上海浦東、虹橋、北京、廈門及成都5航點。（圖／記者任以芳攝）

交通部進一步說明，雖然陸委會宣布明日起恢復定期航班，但航空公司需要申請作業時間，除了要與交通部民航局申請外，也須與陸方申請，另航空公司還需評估旅客需求量，來決定飛行的航班數。

後續依航空公司營運量能及平衡考量下漸進開航，希望在清明假期可優先恢復旅運需求較高之航點，如深圳、廣州等，將有助兩岸健康有序交流。

對於特定期間有需求，但尚無條件恢復定期航班的航點，另規劃13個航點得申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。包機航點執行細節由交通部會商相關部會後會盡速由民航局公布。

陸委會今也表示，暫不開放陸客來台，觀光局表示，政府歡迎大陸旅客來臺觀光旅遊之立場不變，將持續配合大陸委員會兩岸政策及中央流行疫情指揮中心邊境管制措施，適時因應調整相關作為，由駐陸辦事處進行行銷推廣，以維繫臺灣旅遊能見度，並持續與大陸主力送客組團社保持互動聯繫，隨時關注大陸疫情防控政策調整作為及市場動態等相關準備。