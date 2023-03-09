明起兩岸恢復10個航點！長榮、華航「增班情況」一次看

▲兩岸10個航點恢復直飛，華航、長榮均有增班規劃。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

陸委會宣布明日起恢復兩岸10個航點，交通部指出，航空公司仍需評估旅運需求及申請作業時間，預計會先針對需求量較大的航點恢復航班。長榮航空表示，本月26日起北京、成都、廈門、浦東、虹橋5航點都有增班。中華航空表示，26日起恢復松山-虹橋起降，未來擬優先復飛廣州、深圳航點。

長榮表示，長榮、立榮航空目前兩岸航班持續增班，自3月26日起，桃園-北京每日1班，桃園-成都每週2班、松山‐廈門每週3班，上海航線每週將達27班，包括桃園-浦東每週15班、松山-浦東每週3班、松山-虹橋每週6班、高雄-浦東每週3班。

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長榮、立榮航空將依相關主管機關公布新增之飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。

華航表示，將依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業，安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃。

華航兩岸航線目前飛航北京、上海浦東、成都及廈門等航點，並持續因應市場增班，上海航線包含桃園、松山、高雄往返，總計每周達26班，已恢復至疫情前水準，另3/26夏季班表起CI201/202也將恢復為松山-虹橋起降，加上桃園-北京每周7班；桃園-廈門每周7班、高雄-廈門每周3班；桃園-成都每周2班，兩岸航線將達每周45班。