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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在大陸先解除團客、自由行禁令

▲▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會9日宣布恢復廣州在內的10個兩岸航點，不過，對於陸客來台觀光旅遊是否開放，陸委會未有明確回應，僅表示關鍵在中國大陸要先解除團客、自由行方面的禁令。

陸委會副主委、發言人詹志宏在記者會上提到，從各方面的資訊看起來，現在兩岸的疫情都是在趨緩的，但還是不能夠忽略掉疫情隨時可能有新變化，可以看得到，大陸正在召開的全國兩會也是閉環管理，「全場除了少數人之外都是戴口罩。」

詹志宏認為，這是能夠健康有序推動兩岸交流逐步恢復很重要的一個因素，

▼觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼觀光,觀光客,旅遊,國旅,出遊,陸客,遊客。（圖／記者李宜秦攝）

詹志宏也強調，陸委會主委邱太三已經多次回應陸客來台的相關問題，關鍵還是在中國大陸願不願意把原先禁止的自由行、團客這方面的禁令打開，這是一個前提。

詹志宏還說，政府會根據兩岸的疫情變化，還有整體的情勢，來做逐步的檢討。

另外，港澳人士來台自由行已於2月20日恢復，詹志宏說，他們非常歡迎港澳的人士來台灣，體會一下台灣的民主、自由的社會、環境，「我們的民眾也是非常的好客。

詹志宏提到，根據主管機關統計，截至3月5日為止，有5萬多名港澳人士申請來台旅遊。

詹志宏還說，他前幾天跟家人到一間著名的鳳梨酥店，發現大排長龍，而且是平常日，「我想這個都是有助於兩岸恢復正常的一個交流活動。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陸委會主委邱太三出席2023大陸台商春節聯誼活動。（圖／記者李毓康攝）

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