　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文擬在美見麥卡錫　陸委會：中共沒有立場表達不當言論

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

總統蔡英文4月擬過境加州，並與美國眾議院議長麥卡錫會面（Kevin McCarthy），引起中國大陸不滿。對此，陸委會9日回應，中華民國總統出訪、過境相關國家，過去已有非常多慣例，「中共沒有任何立場來表達不當言論。」

陸委會副主委、發言人詹志宏在記者會上表示，我們是一個主權國家，跟國際間從事任何正常交往，是符合台灣全體人民的期待，中共沒有任何的立場來表達不當言論。

▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

詹志宏提到，特別是昨天大陸外交部對總統做出了「非常不尊重、非常不專業」的一些發言，我們要表示非常嚴正的抗議。

詹志宏還說，「我們也呼籲中國大陸當局，應該以平常心、以相互尊重的態度來看待兩岸關係，只有這樣兩岸的和平穩定發展才可期。」

中國大陸外交部發言人毛寧8日在記者會上回應相關問題時，以「台獨分裂份子頭目」影射總統蔡英文，並表示堅決反對任何形式的美台官方往來，還強調「堅決反對美方違反一個中國原則，同台獨分裂份子進行任何形式的接觸。」

▼總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
空拍畫面曝！彰化木材場恐怖大火　狂燒30hrs滅不了
快訊／墾丁公園草地大火！烈焰「下午燒到入夜」濃煙竄天
罹「最惡癌王」90%人愛抽菸！10大症狀曝
高爾宣現身明仁會春酒！　親揭「黑道雲集」現場狀況
快訊／大谷翔平掃長打帶回2分　日本4局3比0中國
快訊／礁溪老爺酒店爆火警！緊急疏散旅客
洲際慘案不是最慘　台灣球迷全點名這一場：國恥日
日本外野手超美技！大谷翔平致意　日本3局1比0中國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文稱2024願與柯文哲合作　柯辦反擊：國民黨先做好內部整合

朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

曾預言基捷是騙局！　柯文哲憶「這事」籲林右昌：別再批撈過界

蔡英文擬在美見麥卡錫　陸委會：中共沒有立場表達不當言論

樑子結上了！徐巧芯槓賴清德　放話喊：要變身賴清德專家

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在大陸先解除團客、自由行禁令

「誠信條款」猛打藍營　黃暐瀚曝通過內幕：可見賴清德已定於一尊

花費上千萬恐打水漂！　竹市兒童探索館一波三折仍難產

法國華語文中心遭網路攻擊　僑委會：中共企圖奪我僑社主導權

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

連勝文稱2024願與柯文哲合作　柯辦反擊：國民黨先做好內部整合

朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

曾預言基捷是騙局！　柯文哲憶「這事」籲林右昌：別再批撈過界

蔡英文擬在美見麥卡錫　陸委會：中共沒有立場表達不當言論

樑子結上了！徐巧芯槓賴清德　放話喊：要變身賴清德專家

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在大陸先解除團客、自由行禁令

「誠信條款」猛打藍營　黃暐瀚曝通過內幕：可見賴清德已定於一尊

花費上千萬恐打水漂！　竹市兒童探索館一波三折仍難產

法國華語文中心遭網路攻擊　僑委會：中共企圖奪我僑社主導權

連勝文稱2024願與柯文哲合作　柯辦反擊：國民黨先做好內部整合

朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

快訊／墾丁龍磐公園草地大火　烈焰「下午燒到入夜」濃煙沖天

吃糖為何會蛀牙？醫揭4原因　吃2類型糖果「細菌更易生長」

楊千霈「破相」水泥地慘摔　組織液滲出嚇歪：有點血肉模糊

快訊／抗議美韓「自由之盾」軍演！北韓朝黃海方向發射短程飛彈

美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

獨家直擊／舒華真的在台灣！合體小S錄影　飄逸黑長髮現身

「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

大谷翔平掃長打帶回2分！投4局換投繼續打　日本4局3比0中國

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

快訊／金門二膽島1上兵今早失聯　陸軍至今找不到人

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」鍾沛君：爽啦！

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

蔣萬安撂話：絕不容許黑道肆意橫行

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

賴清德不建議議員選立委！徐巧芯一句酸爆

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

親中領導人讓台灣避戰？律師搖頭了

蔡英文見麥卡錫！她推測：與烏克蘭戰場有關

陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦

分析／黃健庭「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

更多熱門

相關新聞

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在陸先解禁

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在陸先解禁

陸委會9日宣布恢復廣州在內的10個兩岸航點，不過，對於陸客來台觀光旅遊是否開放，陸委會未有明確回應，僅表示關鍵在中國大陸要先解除團客、自由行方面的禁令。

兩岸恢復10航點　長榮華航增班

兩岸恢復10航點　長榮華航增班

陸委會：小三通中轉清明前開放

陸委會：小三通中轉清明前開放

兩岸恢復10個航點　估深圳、廣州最快直航

兩岸恢復10個航點　估深圳、廣州最快直航

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

關鍵字：

蔡英文麥卡錫陸委會詹志宏

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面