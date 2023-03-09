蔡英文擬在美見麥卡錫　陸委會：中共沒有立場表達不當言論

▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

總統蔡英文4月擬過境加州，並與美國眾議院議長麥卡錫會面（Kevin McCarthy），引起中國大陸不滿。對此，陸委會9日回應，中華民國總統出訪、過境相關國家，過去已有非常多慣例，「中共沒有任何立場來表達不當言論。」

陸委會副主委、發言人詹志宏在記者會上表示，我們是一個主權國家，跟國際間從事任何正常交往，是符合台灣全體人民的期待，中共沒有任何的立場來表達不當言論。

▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏提到，特別是昨天大陸外交部對總統做出了「非常不尊重、非常不專業」的一些發言，我們要表示非常嚴正的抗議。

詹志宏還說，「我們也呼籲中國大陸當局，應該以平常心、以相互尊重的態度來看待兩岸關係，只有這樣兩岸的和平穩定發展才可期。」

中國大陸外交部發言人毛寧8日在記者會上回應相關問題時，以「台獨分裂份子頭目」影射總統蔡英文，並表示堅決反對任何形式的美台官方往來，還強調「堅決反對美方違反一個中國原則，同台獨分裂份子進行任何形式的接觸。」

▼總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

