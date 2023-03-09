「綠喊和平保台誰相信？」　朱立倫：國民黨親美友日和陸是主流

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫國政基金會今（9）日舉辦與中山學人有約線上客廳會，主題為「展望2024美中台變局」，由朱立倫和國民黨國際部主任、駐美代表黃介正主持，與3位在美國攻讀國際關係專業的中山獎學金得獎人對談。朱立倫表示，民進黨現在感受到壓力，所以才會喊出「和平保台」，而不是抗中保台，「問題是這誰會相信？」並再次重申，國民黨親美友日和陸才是最好的主流路線。

朱立倫透過線上座談再次強調，國民黨的「2D戰略」，第一個Defense是強化國防，唯有能戰才能避戰，另外一個Dialogue則是主張兩岸交流對話，如果每天喊對抗，就是在挑釁、製造戰爭，台灣一方面要有堅實的國防，一方面推動兩岸交流對話，才能確保和平保台、和平護台；這件事國民黨實際早就在做。

朱立倫進一步表示，自已就任黨主席1年半以來，堅持要走對的路，提出親美、友日、和陸的角色，兩岸能夠交流對話，不是交惡對抗；朱強調，在美國戰略模糊與戰略清晰的中間，台灣不是沒有角色，但不像民進黨的做法，完全要逼向戰略清晰的角色，創造出對抗性，獲取內部政治利益。

朱立倫說，現在美國友人、包括智庫、國會等，認為國民黨這段時間的政策，讓民眾認為國民黨才真正能夠維持現狀，不會讓美國在戰略模糊與戰略清晰中，被逼著走向牆角，非得走向戰略清晰。

朱立倫表示，民進黨現在感受到壓力，所以才會喊出「和平保台」，而不是抗中保台，問題是這誰會相信；他指出，「你是務實的台獨工作者」，民進黨的台獨黨綱也還在，每天都還在反中、抗中，希望製造衝突，獲取政治利益。

最後，朱立倫指出，國民黨在與對岸交流對話過程中，民進黨所有反對動作的力道，只會加深國人與國際的看法，就是民進黨還是回到老路；也相信2024年民眾會了解國民黨的路線，是真正能夠維護兩岸和平、也相信是對岸所希望的。