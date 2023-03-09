邱莉莉為國小生導覽台南市議會　謝龍介：應每人發一本賄選起訴書

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南市北區大港國小六年級師生7日至台南市議會參訪，由議長邱莉莉導覽，她也大讚民主教育向下扎根。對此，國民黨前台南市議員謝龍介9日就在臉書諷刺，「我建議應該發給每位小朋友一人一本邱莉莉賄選案的起訴書，教導小朋友不應該模仿邱莉莉集團用金錢利誘行賄，甚至暴力脅迫的手段，破壞長久以來建立的民主政治。」

邱莉莉7日為大港國小六年級師生導覽台南市議會，並大讚民主教育向下扎根。對此，謝龍介大批「是的，你沒看錯，就是那個賄選被起訴的邱莉莉！」，他批評，市議會讓邱莉莉議長來教導我們的孩子什麼是「民主政治」，一個涉及賄選的政治人物無法以身作則，還有什麼臉皮教導孩子民主的價值？他更諷刺，建議應該發給每位小朋友一人一本邱莉莉賄選案的起訴書，教導小朋友不應該模仿邱莉莉集團用金錢利誘行賄，甚至暴力脅迫的手段，破壞長久以來建立的民主政治。

此外，謝龍介提到，賴清德貴為民進黨黨主席，至今仍沒有對邱莉莉遭起訴表達任何意見，甚至聽到記者提問，馬上掉頭走人，令他大嘆，「過去你以高道德標準對待他人，如今自己人涉賄卻不敢面對，全國人民都看在眼裡」，他也向賴清德喊話，「台南是你的本命區，你若真心為了台南好，應該要求邱莉莉辭去議長一職，讓台南市議會重新改選，還給台南市民一個乾淨的政治環境。」