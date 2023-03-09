怒轟「戰犯說」是鬼扯　連勝文挺侯友宜：我也只去南投輔選一次

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在南投立委補選，候選人林明溱最後以2千票左右的差距，敗給民進黨的蔡培慧。藍營在南投立委補選失利，內部也傳出「找戰犯」的聲浪，其中缺選前之夜的新北市長侯友宜更是被基層點名。對此，國民黨副主席連勝文今（9）日接受「新聞不芹菜」專訪表示，「責怪其他縣市首長，真的是鬼扯、沒事找事做！又不是侯友宜在選怪他幹嘛？那不如怪我好了，我也只去輔選一次啊！」

連勝文進一步指出，而且侯友宜那時去視察安坑輕軌，如果他沒去視察跑去輔選，那民進黨又會說他不顧市政、新北市民福祉，不管怎麼做都可以講，且侯先前曾陪林明溱去市場拜票等，所以都是在鬼扯。

針對侯友宜民調持續下探，連勝文指出，有些人民調可以衝很高，有些人谷底翻身，也有些人往下跳，「桃園市長張善政選舉時一開始也是輸給漫畫咖立委鄭運鵬，這沒有不尊敬他的意思，因為我也喜歡看漫畫。」

主持人黃光芹提問，被視為藍營最強人選的侯友宜對於缺蛋、全動法修法等重大議題都不表態，總是以「侯侯做代誌」帶過。連勝文指出，「私底下聽侯友宜評論一些事，覺得他其實是很有想法，尤其是講警察的故事，我也說可以幫他拍個Netflix，而侯個性就是在既有職務上想把事情做好，國家大事之後再說，不在其位、不謀其政，不覺得他是沒有主張的人，且國家不是只靠一個人，需要有團隊，要有一整個團隊才能把國家治理好。」

連勝文強調，國民黨目標就是要贏，非民進黨陣營一定要集合起來贏，不要懷疑我們決心，相信大家都知道國民黨已經退無可退，再往後退就是太平洋，只能破釜沉舟勇往直前，個人不會在乎短期民調波動，只要有辦法團結，所有可能參與總統大選的前輩能合作，相信國民黨能在戰場上出現有利態勢。

連勝文直言，國民黨很多年來，只要內鬨就會輸，團結才有機會贏，因為民進黨為了贏什麼怪招都可以出來，真正的仗還沒開始打，到時才會見真章。