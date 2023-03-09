鄭運鵬踢爆長期違法監票行為　 國民黨譴責：舉證應更有公信力

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對立法委員鄭運鵬於質詢時爆料所謂的「國民黨縣議員組織文件」並稱內容與南投立委補選選舉監票有關，國民黨發言人林家興今（9）日澄清，南投補選期間有民間團體自發進行的各項監票爭議事件，與國民黨並無關聯，該文件應為不實偽造，國民黨嚴厲譴責造假該文件人士以及鄭運鵬委員的不實抹黑行徑，並提醒鄭運鵬委員如要舉證，應該學習國民黨去年提出他曾赴中國大陸賺人民幣的專利申請證明文件，才能取信於社會公眾。

林家興質疑，猶記得過去綠營臉書側翼曾出具一份偽造蔣萬安和徐巧芯簽名之「網軍建置企畫書」，遭對比明顯造假；而鄭運鵬委員的哥哥「難攻大士」也經營綠營側翼粉專，更曾轉發假消息，現如今鄭運鵬僅憑一份任何人都可以用電腦製作出來的「國民黨縣議員組織文件」，惡意抹黑、羅織入罪，綠營側翼造假手法竟在國會殿堂再現，國民黨要表達最嚴厲的譴責。

林家興指出，對於鄭運鵬委員不善加查證，反擅自動用立委職權於質詢時作不實抹黑爆料的行為，國民黨感到十分遺憾，呼籲鄭運鵬委員與民進黨勿再使用粗糙抹黑造謠手段傷害台灣民主、降低民進黨自身公信力。林家興也提醒，如果要提出文件資料舉證他人弊端，應像國民黨於去年九合一選舉時提出鄭運鵬曾赴於中國大陸做生意「賺人民幣」還虧錢的專利申請證明一樣，舉證才有公信力。

林家興強調，南投立委補選當天發生民間監票團體在投開票所外進行「監票」行為，當時就即時釐清確認與國民黨中央、縣黨部與議會黨團皆無關聯，其行為純屬該民間團體自發性作為，盼檢調單位秉公執法，還給台灣的民主政治一個公正的選舉環境。