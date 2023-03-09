朱立倫徵詢地方領袖2024最佳人選　侯友宜「尊重」：黨有步驟跟方法

▲侯友宜出席「新北市湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工典禮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

面對2024國民黨總統人選，國民黨秘書長黃健庭昨提到，黨主席朱立倫會去詢問執政縣市長、地方的意見領袖、黨內先進們，多聽大家的意見，希望由黨中央來主動凝聚，廣泛地聽取意見後再來作業。對此，新北市長侯友宜表示，黨有黨的步驟跟方法，都尊重，他是地方首長，還有很多地方事務希望能快速發展。

黃健庭昨日在國民黨中常會結束後向媒體透露，關於初選辦法都有在協調徵詢，這次絕對不會有拖到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標。

侯友宜今出席「新北市湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工典禮，針對此議題表示，黨有黨的步驟跟方法，要給予尊重，最重要他是地方首長，地方首長有很多的地方事務期待在中央的立委給予協助跟幫忙，讓地方能夠快速發展。

媒體再問，黃健庭向媒體表示， 2024民調不會納入朱立倫，但可能會有鴻海集團創辦人郭台銘，怎麼看？侯友宜再強調，不分你我，不管是在哪一個角色都可以為國家、為人民做事，這才是公職服務不變的初心，所以永保不變的初心，每一個人在哪個角色都可以做事情，這才最重要，就像湧蓮寺主委陳宏昌，他雖然已經離開政治界，但是他還是勇往直前不忘初心做好事情。

