新北29區里長力挺連署　侯友宜：什麼角色都全心全力做事

▲侯友宜出席「新北市湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工典禮。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

面對2024總統大選，國民黨呼聲最高的新北市長侯友宜卻始終未表態，新北市29區里長聯誼會總會長許承煬表示，里長都已等不及，近日就要去國民黨中央遞交連署書，要求國民黨提名侯友宜參選2024總統。對此，侯今（9）日受訪時提到，希望大家讓新北更好，一起為這塊土地，不管是什麼角色，都是全心全力做好事。

許承煬日前透露，現在新北29區各里長聯誼會長都已經開過會並有共識，要連署支持侯友宜選總統，侯友宜有8年副市長、4年以上市長經驗，經歷完備，若侯能當選絕對能造福全中華民國，因此他絕對支持。

侯友宜今出席「新北市湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工典禮，針對此議題表示，新北市有1032個里長都跟他並肩作戰，不管是新當選或是舊任的都認識很久，里長都是基層的民意代表，希望可以跟里長一起從基層做起，一起完成民眾的大小事，從這個月開始也會開始也會開始進行行動治理座談會，一起通力合作解決民眾的需要。

媒體追問，里長們都希望侯友宜表態，他是否回應？侯友宜表示，里長及很多好朋友都很關心新北市未來的發展，也希望透過市長的角色讓大家一起努力讓人新北市越來越好，不管什麼角色，一起為這塊土地全心全力做好事。

