分析／藍高層「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

▲國民黨全代會，侯友宜與朱立倫互動良好。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨（8）日正式啟動2024大選提名機制，值得注意的是，秘書長黃健庭起先接受電子媒體聯訪，但在電子媒體離開後，罕見再次現身黨中央媒體中心，主動向平面媒體召開「吹風會」，就總統提名事宜侃侃而談，透露絕不會有到七月才辦初選，勝選是唯一的目標，且黨主席朱立倫沒有考量他自己，甚至不想被納入民調，「這個意思已經相當明顯了」。黃健庭是黨秘書長，他把話說得如此清楚，顯然也是在朱立倫的默許下，所以朱的真意雖不中亦不遠矣。

把握難得的機會，平面媒體無不踴躍發問，而黃健庭幾乎是知無不言、言無不盡，讓記者「問到飽」。尤其針對黨主席朱立倫是否有意參選總統此一極度敏感問題，黃健庭也盡其可能地講述朱立倫上任以來的態度及立場。

黃健庭語帶深意地說，朱立倫多次強調無私無我，他的確沒有考量自己。黃也幫在場記者回憶，朱曾在一場媒體餐敘當場表示，總統民調別把自己放進去，就是要負責把最強的人選提出來。

凡此種種，都能感受到黃健庭極力想要表達，朱立倫對挑戰大位的企圖心已經看得很淡。但還是有媒體不死心，追問可以下標「朱立倫確定不選總統」嗎？只見黃健庭面有難色，欲言又止，最後苦笑說，「主席絕對沒有考量他自己，對我自己來說，他的態度已經很清楚了」。

▲朱立倫於中常會上表示，自己作為總教練，一定要提最好的選手、候選人，讓2024總統跟立委都能勝選。（圖／國民黨提供）

儘管外界依舊質疑朱立倫的是否真的熄滅了總統夢，甚至要朱比照前主席吳敦義，公開宣布不選才算數。但黃健庭身為秘書長，是黨主席的執行長，對於朱是否參選，如此敏感的政治議題，黃健庭能坦白說出朱立倫的心內話， 其真正用意已是不言可喻了。

除了黃健庭之外，此前早有多位近朱人士表示，朱立倫已經揮別過往精算師的個性，現在都是任謗任怨，一心追求振衰起蔽的歷史定位，因此絕對不會阻擋有望下架民進黨的人選，也會在合乎黨章規定的前提下，戮力促成非綠大聯盟。

也因此，在這場罕見的「吹風會」中，黃健庭特別提到，若總統提名採行徵召模式，那麼鴻海創辦人郭台銘就是可能人選之一；對此，有人質疑朱立倫想藉此「拉郭卡侯」，好讓自己有機會出線。但一位前黨務人士分析，朱此舉並不代表他想要自己選總統，而是想讓郭侯互相牽制，期盼郭侯「尊朱」而已。

這位前黨務人士也說，如果朱立倫真的想要卡侯，南投立委補選侯友宜缺席選前之夜，朱一定會趁機大肆炒作，但事實上朱是屢屢幫侯緩頰，朱於中常會上更再次強調，所有的責任，由黨主席來負，所有的責難到此為止，不要再把矛頭指向任何一位黨內同志。

一位中常委進一步透露，昨日的中常會都沒有討論到讓郭台銘回黨一事，反而就徵召侯友宜進行廣泛討論，新北市議長蔣根煌甚至在會前就公開表示，支持盡早徵召侯友宜。

因此對於黃健庭事後稱採行徵召會納入侯友宜，該中常委說，就算納入郭，最後應該還是會決定徵召侯，只是可以透過徵召過程，與郭充分溝通，讓彼此充分協調，也給郭一個下台階，促進團結勝選。此前，一位任職智庫的近朱人士也說，黨內都沒有討論讓郭回黨一事，遑論讓他選總統。

事後，朱立倫透過臉書再度重申，作為黨主席，從頭到尾都是堅持無私無我、沒有任何個人的考量。但就像俄國革命家列寧所言「判斷一個人，不能只看他的發言，而是要看他的行動」，因此朱立倫能否杜絕黨內猜疑，各界都會持續看下去。