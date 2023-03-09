分析／藍高層「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／黃健庭「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

▲▼國民黨全代會,侯友宜與朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會，侯友宜與朱立倫互動良好。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨（8）日正式啟動2024大選提名機制，值得注意的是，秘書長黃健庭起先接受電子媒體聯訪，但在電子媒體離開後，罕見再次現身黨中央媒體中心，主動向平面媒體召開「吹風會」，就總統提名事宜侃侃而談，透露絕不會有到七月才辦初選，勝選是唯一的目標，且黨主席朱立倫沒有考量他自己，甚至不想被納入民調，「這個意思已經相當明顯了」。黃健庭是黨秘書長，他把話說得如此清楚，顯然也是在朱立倫的默許下，所以朱的真意雖不中亦不遠矣。

把握難得的機會，平面媒體無不踴躍發問，而黃健庭幾乎是知無不言、言無不盡，讓記者「問到飽」。尤其針對黨主席朱立倫是否有意參選總統此一極度敏感問題，黃健庭也盡其可能地講述朱立倫上任以來的態度及立場。

黃健庭語帶深意地說，朱立倫多次強調無私無我，他的確沒有考量自己。黃也幫在場記者回憶，朱曾在一場媒體餐敘當場表示，總統民調別把自己放進去，就是要負責把最強的人選提出來。

凡此種種，都能感受到黃健庭極力想要表達，朱立倫對挑戰大位的企圖心已經看得很淡。但還是有媒體不死心，追問可以下標「朱立倫確定不選總統」嗎？只見黃健庭面有難色，欲言又止，最後苦笑說，「主席絕對沒有考量他自己，對我自己來說，他的態度已經很清楚了」。

▲朱立倫下午主持中常會。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫於中常會上表示，自己作為總教練，一定要提最好的選手、候選人，讓2024總統跟立委都能勝選。（圖／國民黨提供）

儘管外界依舊質疑朱立倫的是否真的熄滅了總統夢，甚至要朱比照前主席吳敦義，公開宣布不選才算數。但黃健庭身為秘書長，是黨主席的執行長，對於朱是否參選，如此敏感的政治議題，黃健庭能坦白說出朱立倫的心內話， 其真正用意已是不言可喻了。

除了黃健庭之外，此前早有多位近朱人士表示，朱立倫已經揮別過往精算師的個性，現在都是任謗任怨，一心追求振衰起蔽的歷史定位，因此絕對不會阻擋有望下架民進黨的人選，也會在合乎黨章規定的前提下，戮力促成非綠大聯盟。

也因此，在這場罕見的「吹風會」中，黃健庭特別提到，若總統提名採行徵召模式，那麼鴻海創辦人郭台銘就是可能人選之一；對此，有人質疑朱立倫想藉此「拉郭卡侯」，好讓自己有機會出線。但一位前黨務人士分析，朱此舉並不代表他想要自己選總統，而是想讓郭侯互相牽制，期盼郭侯「尊朱」而已。

這位前黨務人士也說，如果朱立倫真的想要卡侯，南投立委補選侯友宜缺席選前之夜，朱一定會趁機大肆炒作，但事實上朱是屢屢幫侯緩頰，朱於中常會上更再次強調，所有的責任，由黨主席來負，所有的責難到此為止，不要再把矛頭指向任何一位黨內同志。

一位中常委進一步透露，昨日的中常會都沒有討論到讓郭台銘回黨一事，反而就徵召侯友宜進行廣泛討論，新北市議長蔣根煌甚至在會前就公開表示，支持盡早徵召侯友宜。

因此對於黃健庭事後稱採行徵召會納入侯友宜，該中常委說，就算納入郭，最後應該還是會決定徵召侯，只是可以透過徵召過程，與郭充分溝通，讓彼此充分協調，也給郭一個下台階，促進團結勝選。此前，一位任職智庫的近朱人士也說，黨內都沒有討論讓郭回黨一事，遑論讓他選總統。

事後，朱立倫透過臉書再度重申，作為黨主席，從頭到尾都是堅持無私無我、沒有任何個人的考量。但就像俄國革命家列寧所言「判斷一個人，不能只看他的發言，而是要看他的行動」，因此朱立倫能否杜絕黨內猜疑，各界都會持續看下去。

ET快訊
國民黨大亂鬥！　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗了
23歲長腿正妹成人大代表！　晉升速度「像搭直升機」
周刊爆元老級饒舌歌手猝逝！　年僅37歲
快訊／詭躺國道上！　男子遭輾臟器外露慘死
快訊／疑不堪照顧病兒37年　母餵安眠藥「鐵鎚爆頭割喉」
快訊／日本機票1599元起！　虎航航班「10時開賣」
龍巖創辦人李世聰女兒3年前急接班　「傳女不傳子」原因曝光
安以軒老公涉洗錢！　開庭哽咽提90歲老父「求無罪開釋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王建煊再拋政見　當選總統「釋出國有土地照顧長者」

談失智妻眼眶泛淚　王建煊：娶到她是我的福氣

國民黨大亂鬥！　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗了

分析／藍高層「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

賴清德推誠信條款「開臭徐巧芯」？本人笑：自己膛炸還以為在臭人

蔡英文4月見麥卡錫！她推測與「烏克蘭戰場」有關：台海不能出事

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」永久下架　鍾沛君：爽啦！

台灣想避戰「要找親中領導人？」律師搖頭了：看一下澤倫斯基

比照顧立雄進美國華府？　郭正亮估賴清德訪美時間：落在7、8月

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

三重疏洪道酒駕車禍！騎士遭「二度撞殺」　耳孔流腦液不治

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

陳零九被爆曖昧篠崎泫才分手　3女星同時發文批「狐狸精」！

駕駛未禮讓行人險碰撞　遭開車門飆罵秒鞠躬道歉

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

王建煊再拋政見　當選總統「釋出國有土地照顧長者」

談失智妻眼眶泛淚　王建煊：娶到她是我的福氣

國民黨大亂鬥！　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗了

分析／藍高層「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

賴清德推誠信條款「開臭徐巧芯」？本人笑：自己膛炸還以為在臭人

蔡英文4月見麥卡錫！她推測與「烏克蘭戰場」有關：台海不能出事

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」永久下架　鍾沛君：爽啦！

台灣想避戰「要找親中領導人？」律師搖頭了：看一下澤倫斯基

比照顧立雄進美國華府？　郭正亮估賴清德訪美時間：落在7、8月

盡職救人不求回報　救護員婉拒餽贈揪感心

好市多沙拉吃到最後驚見「恐怖異物」　網嚇：太危險了

快訊／高雄女子落愛河受傷「無呼吸心跳」　身分不明搶救中

春天季節作物要健康　高雄農改場籲農友補充鈣、鎂很重要

中華隊投手崩盤不敵巴拿馬　曹大帥：主動換投很重要

《PEAK TIME》A組歌詞引淚海！　他痛失奶奶「竟在前公司遭咒死」

周玉蔻稱應「強制人民打疫苗」　李秉穎：不必想也知道不可能

警扮工程人員勘察攻堅　移工帶書往外逃...原來「內有貓膩」

王建煊再拋政見　當選總統「釋出國有土地照顧長者」

台中大里雙屍命案！兒遭母割喉慘死　親友震驚：他們感情很好

煞氣汪跳海與鯊魚決鬥 緊貼共游最後脫身上岸

政治熱門新聞

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」鍾沛君：爽啦！

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

賴清德不建議議員選立委！徐巧芯一句酸爆

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

親中領導人讓台灣避戰？律師搖頭了

蔡英文見麥卡錫！她推測：與烏克蘭戰場有關

陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦

分析／藍高層「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

經典賽在洲際球場開打　林佳龍：任內投6千萬預算更新週邊設施

國民黨最缺「這種人」　郭正亮讚賴清德：絕地逢生、逆境中復活

綠轟馬英九亂搞大法官任期制　馬辦：遇到問題只會「馬維拉」

比照顧立雄進美國華府？　郭正亮估賴清德訪美時間：落在7、8月

王建煊選總統！喊當選馬上關陳水扁　1個月內執行所有死刑犯

更多熱門

相關新聞

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

南投立委補選，國民黨的林明溱以1925票輸給民進黨的蔡培慧。對此，國民黨前立委邱毅說，本以為補選挫敗後，國民黨會自我反省，改掉內鬥內行的老毛病，「沒想到正好相反，現在國民黨內玩起抓戰犯、大亂鬥，內鬥反而變得更加惡化。」他也認為，突然間前立法院長王金平也跳出來，有意角逐總統，把大家全搞糊塗了。

郭台銘帶2校球隊應援！親吐暖心原因

郭台銘帶2校球隊應援！親吐暖心原因

旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

綠轟馬英九亂搞大法官任期制　馬辦：遇到問題只會「馬維拉」

綠轟馬英九亂搞大法官任期制　馬辦：遇到問題只會「馬維拉」

新北「醫動養PLUS+」　侯友宜：邁向2030智慧健康城市

新北「醫動養PLUS+」　侯友宜：邁向2030智慧健康城市

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

台中驚悚雙屍疑母殺子

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

快訊／6000元發放對象擴大！　財政部：年底前出生都可領

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

台中大里爆母子雙屍命案　兒被綁床上遭割頸慘死

香蕉「絕美婚紗照」曝光！　25歲正妹女友穿超辣：太會拍

雙薪12萬！「夫妻慘剩2000」明細曝光　網點名2大錢坑

有夠大聲！巴拿馬讓洲際變圖書館

高雄晚間「燒出火焰長城」！燃燒畫面超驚人

中華隊慘敗　球評曝投打調度有問題

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華首戰狂丟12分　胡智爲確定預賽提前收工

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面