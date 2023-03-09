國民黨大亂鬥！　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗了

▲新北市長侯友宜被黨內指為戰犯。圖為他選前到南投幫林明溱輔選。（圖／資料照／國民黨提供）

記者陳俊宏／綜合報導

南投立委補選，國民黨的林明溱以1925票輸給民進黨的蔡培慧。對此，國民黨前立委邱毅說，本以為補選挫敗後，國民黨會自我反省，改掉內鬥內行的老毛病，「沒想到正好相反，現在國民黨內玩起抓戰犯、大亂鬥，內鬥反而變得更加惡化。」他也認為，突然間前立法院長王金平也跳出來，有意角逐總統，把大家全搞糊塗了。

▼朱立倫、侯友宜。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



邱毅8日在臉書指出，首先，黨主席朱立倫親信放出消息，說朱曾打電話力邀新北市長侯友宜，出席林明溱選前造勢晚會，但侯堅持不允，朱非常氣憤；此消息一出，侯切割林的罪證確鑿，成了敗選的戰犯。

邱毅表示，擁侯人士氣憤不過，回擊朱立倫是提名不當，不該提名已70多歲的林明溱參選，因此朱才是首席戰犯；前總統馬英九也不甘寂寞，出面指責徵召林非常不當，朱被打得滿頭包。

▼朱立倫。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

邱毅提到，連已退出音樂界很多年的劉家昌都湊熱鬧，慫恿前高雄市長韓國瑜重出江湖，與郭台銘組成「郭韓配」，一個有錢、一個有人不就天下無敵。但他認為，劉根本搞不清楚狀況，郭韓絕對配不成，4年前兩人間之所以反目成仇，就是中間出個旺旺蔡衍明；4年後，蔡玩得更凶，與郭幾乎到血海深仇，不共戴天，郭韓合作一點可能都沒有了。

邱毅表示，突然間王金平也跳出來，有意參與角逐，把大家全搞糊塗了，王不是在幫郭台銘嗎？怎麼搞了半天，反而自己老帥出征，配角變主角，綠葉變紅花了。

▼王金平。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

邱毅說，張亞中也提出「真金方案」，要代表國民黨打大選，就必得真金實料，所以一定要初選，一定要辯論，「我心想到時候的侯友宜怎麼辦？以他對國際形勢、兩岸關係、財經政策幾近無知的程度，初選辯論後大概就出局了。」

邱毅指出，這可能就是侯友宜堅持要徵召、拒絕初選辯論的原因，張亞中一招就打中了七寸，朱立倫也樂得借初選辯論，逼侯知難而退，「這幾天，國民黨大亂鬥越演越烈，把綠媒、獨媒給樂壞了，極盡全力卯足全勁地搧風點火，挑撥離間，火上澆油，看來社會對國民黨的厭惡感又要大大增加了！」