▲黃揚明認為，朱立倫的個性造就了他現在的政途。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨8日正式啟動大選提名機制，祕書長黃健庭透露黨主席朱立倫「不想被納入民調」，讓外界猜測朱立倫是否無意再參戰總統大選。對此，媒體人黃揚明9日表示，朱立倫一直是國民黨的政治明星，如今變成「戰力外」，都是因為他的個性「不乾脆」。

針對朱立倫是否有意參選總統，黃健庭昨日接受採訪時表示，朱立倫多次強調無私無我，甚至曾在一場媒體餐敘中提到，總統民調別把自己放進去，就是要負責把最強的人選提出來，黃健庭最後也苦笑道，「主席絕對沒有考量他自己，對我自己來說，他的態度已經很清楚了。」

對此，黃揚明表示，朱立倫本人為什麼不親口說「我不參選2024」，而是透過黨祕書長轉述「他希望民調就不用納入他了」，他指出，朱立倫從政以來，一直是國民黨的政治明星，但是現在為什麼會變成戰力外？「說穿了，就是『不乾脆』。」

黃揚明提到，2015年，朱立倫聲望最高的時候，朱立倫不願意表態參選，但洪秀柱被提名了後的換柱，卻由朱立倫取而代之，最後只拿了381萬多票、31％得票率；2019年的總統初選朱立倫率先表態，但僅有17.9％支持度，從此再無明星光環。他認為，朱立倫的個性造就了現在自己的政途，「個性決定命運，在政壇一直是鐵律。」