盡職救人不求回報　救護員婉拒餽贈揪感心

▲台南市消防局第五大隊大橋高級救護員邱典軍、王健宇2人，出勤救護展現專業及服務深得民心，民眾託人致贈台灣職業籃球T1聯盟票卷10張被婉拒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊，2月底接獲永康區救護案，119派遣大橋高級救護員邱典軍、王健宇出勤，2位救護人員展現專業救護技術及暖心服務深得民心，該民眾委託致贈人前往第五救災救護大隊表達感謝，並致贈台灣職業籃球T1聯盟票卷10張（價值4000元），惟救護人員以救人是職責，婉拒感謝禮品。

黃偉哲市長表示，近年消防局致力推廣高級救護技術員的培訓，希望以優秀的消防團隊給予民眾高品質的服務，此次救護人員的執勤表現深受民眾肯定，未來消防局會持續人員培訓，給予市市民最好的救護服務品質，也感謝救護人員遵守「公務員廉政倫理規範」，拒收饋贈，廉潔自持。

消防局局長李明峯表示，善盡職責與專業本是消防人員基本訴求，對於這次同仁的表現深受民眾肯定，甚感欣慰，同仁知情受贈時也在第一時間予以婉拒回絕，接受民眾感謝之意亦展現良好的政風表現。

消防局第五大隊大隊長鄭誌峰表示，五大隊救護人員持續在救護專業領域上精進，近日加強IV注射、骨針給藥、創傷救護急救、提升OHCA到院存活率等專業技能，也要求消防人員要恪守廉政倫理規範，在此感謝民眾愛心，也給予同仁執勤上的鼓勵。