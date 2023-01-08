紅髮刺青男救起落水者！　上岸遭批「不符合英雄形象」超無奈

▲救人畫面。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名紅髮男子近日見到有民眾落水，二話不說脫掉衣服，跳入水中救人，然而事後，卻有網友抨擊他說「染髮紋身，不符合一般英雄形象」。對此，該名男子回應稱，自己「只是單純喜歡紅色」。

據《極目新聞》報導，事發於1月2日，當天氣溫僅有4、5攝氏度，馮姓男子與朋友在江陰市新橋鎮南橋附近覓食，突然聽見有人大喊「有人落水了！快來人」。

馮男回憶道，「我就看到水裡面有一個人，他離岸邊大概三四米，不停地在那掙扎，已經呼不出聲了。我自己會游泳，其實那時候也沒有想太多，就像本能一樣，脫了衣服下去，從後面抱住落水者，把他拖上岸。」

▲馮男一身紅的打扮引來熱議。（圖／極目新聞）

然而，染紅髮、穿紅襪子、紅衣服，有刺青的馮男引發網友熱議，有人稱他不符合英雄形象，還有人問是不是遇到本命年。對此，馮男回應稱，「我不是，就是喜歡紅色而已。蘿蔔青菜各有所愛，在不影響他人的情況下，穿搭這塊我覺得我喜歡就好。」

他接著說，「紅頭髮是我元旦到江陰時染的。其實也不怪網友調侃，我現在的形象，加上文身，給人一種異樣的感覺，但有些人和事光看表面是很難定論的。」

馮男提醒，自己水性還不錯，但冬天下水救人肯定有一定危險性，貿然下水很容易抽筋，所以還是要確保自身安全的情況下才能救人，若不是水性特別好，建議還是選擇報警，喊人來一起救援。

不過，馮男的英勇之舉還是引來不少網友按讚，「我們判定英雄的行為而不是判定英雄的外表，衣冠楚楚乾盡壞事的人還少麼」、「這就是典型的刻板印象，染髮紋身這種事情在年輕人中算是常見，重在看別人做了什麼」。