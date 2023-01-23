快訊／台南驚悚車禍！白車翻落大水溝5人險溺水　勇消搶救送醫

▲大年初二中午，台南市七股區傳出自小客車翻覆路旁水道內，台南市消防局據報出動七股、佳里消防分隊消防及救護人車馳往搶救5人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初二中午，台南市七股區傳出疑車禍造成自小客車不慎翻覆路旁水道內，台南市消防局據報出動七股、佳里消防分隊消防及救護人車馳往搶救，消防人員從翻覆車體內救出3男2女共5人，以及另部轎車1人，幸好6人意識清楚，由消防局送往台南市立安南醫院就醫，肇事原因及相關責任由佳里分局警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於23日大年初二中午12時51分許據報，台南市七股區1處道路有自小客車翻覆在路旁水道中，車體四輪朝天，消防局馬上出動佳里及七股消防分隊消防車及救護車前往搶救。

七股、佳里車組火速馳抵七股區五嬸海產店旁500公尺十字路口，疑係1起車禍事故，1部黑色自小客車由北往南行駛，疑與由東向西行駛的白色自小客車發生事故，造成白車衝入路水道落水，落水車上載有5人，計搶救3男2女，分別年約70歲、40歲（司機）、20歲等3名男子，以及40歲、15歲等2名女性，5人外觀臉有擦挫傷，意識清楚，可自行行走，由七股、佳里消防分隊救護車送台南市立安南醫院救治。另外黑車副駕駛座約60歲女子胸口被氣囊打到不適，另由土城消防分隊救護車送安南醫院就治。

台南市警佳里分局案發後派員到場完成現場勘查與測繪蒐證，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。