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社會 社會焦點 保障人權

民眾登大棟山腳裸骨折受傷　南消東原警義消6小時賣命救人

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊 8日上午11時30分許據報，來自彰化某登山協會團員陳姓60歲的女子，隨團登山行走於台南、嘉義大棟山系茶園稜線，因不慎踩空跌倒造成右腳閉鎖性骨折無法行走，東原分隊出動警義消前往救援，將人從山上輪流背負方式護送，花6小時賣命救人送醫。

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東原消防分隊長陳中和表示，這段跨越台南市與嘉義縣山區稜線，常有山友及登山團隊前來朝聖，由於屬未開發路段，山路崎嶇難行，一不小心，容易滑落山谷 ，意外頻傳。

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次任務由分隊長陳中和帶領隊員陳國淵、 林泰志、 廖啟任吉 、役男郭柏林攜帶救援救護裝備與義消分隊長陳凱倫 、副分隊長鄭仁棠、幹事張加宗 隊員陳國華、鄭達發等人，前往救援，救難人員小心翼翼，終於克服山徑險峻，順利接觸受傷的陳女，初步包紮止血及固定，因無法以長背板搬運式，而採用輪流背負方式護送，險峻的山路走得非常驚險，累翻了救援人員。

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

救難人員沿險峻的山徑小路，寬度不到50公分，冒著陡峭崎嶇的風險，向天借膽就是要保護人民生命安全，花6小時的時間，終於艱辛地護送陳女下山，由救護車送柳營奇美醫院診治。

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第一救災救護大隊大隊長石家源特別呼籲，登山務必先做好準備，注意事項如氣候、衣物保暖、燈光、食物、飲水與經驗豐富的嚮導，更要團進團出，互相照顧，切勿落單而行，若遇危險待援，善用119App 定位求救。

▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊東原分隊警義消組成的救難隊，花6小時時間，冒險將陳女用輪流背負方式護送下山，以救車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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