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社會 社會焦點 保障人權

花蓮市區擄人！下班警路過出手相救　惡徒北市棄車汐止落網

▲▼花蓮男遭人強押上車 下班警官路過即刻救援。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮男遭仇家當街強押上車，警官下班正巧路過即刻救援，成功將被害男子救下。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、蔡怡萍／花蓮報導

花蓮市區18日驚傳當街押人！花蓮市林森路上一名男子遭人企圖強押上車，男子驚恐不斷反抗拉扯，恰巧花蓮分局第三組組長潘繼盛下班時行經該路段，發現騷動立即上前制止，並通報警網趕來協助，歹徒才急忙丟下被害男子開車逃離。

事發在本月18日下午5時許，一名男子疑似與人結怨，走在花蓮市林森路上時遭歹徒鎖定，企圖強押上車，過程中男子極力反抗，這時花蓮分局第三組組長潘繼盛正好下班路過，便馬上衝上前制止，花蓮分局同仁接獲報案也趕赴現場，涉案歹徒見警力到場，便加速油門開車逃逸，警方順利解救被害男子。

▲▼花蓮男遭人強押上車 下班警官路過即刻救援。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮警方與新北警方合力追緝，在新北汐止拘提1名涉嫌人到案，並在北市大同區查獲涉案車輛。

花蓮分局立即成立專案小組，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，並迅速北上於隔日（19）凌晨3時許，在台北市大同區一處停車場內尋獲涉案車輛，並請北市鑑識中心協助採證。

另同日下午4時許，花蓮分局會同新北市汐止分局偵查隊，在汐止一帶持花蓮地檢署拘票拘提1名涉嫌人到案，並查扣藍波刀、鐵棍、辣椒水等物，本案目前已鎖定特定犯嫌，並持續查緝其他涉案共犯到案。

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