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南警「草莓閃電泡芙」歡慶婦女節　滿滿維他命C美顏好氣色

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，為感謝女性同仁在工作崗位上的辛勤付出，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點-「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁，希望富含維他C的當令嬌嫩草莓，帶給每位女性同仁美顏好氣色。

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外廖宗山局長也致贈同仁自行選擇之實用禮品，藉此表達警察局對於女性同仁每日無私貢獻於家庭及工作，並給予高度的讚揚及感謝。

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來女性在警察職場上表現亮眼，因為細心、溫柔的特質，對被害人有安撫的作用，特別是遇上婦幼及家暴案件，女警除了擔任執法者的角色，更必須扮演關懷者，與被害人建立關係讓被害人有安全感，充分信任警察，進而提升民眾對警察的滿意度。

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廖宗山局長表示，在講求性別平權的社會，警察機關女性同仁逐漸增加，各單位都可見到女性員工堅守崗位，這也表示女性在職場上已「撐起半邊天」。在這個別具意義的節日，除了感謝女性同仁辛勞外，更衷心企盼女性同仁在職場上發光發熱，勇於突破性別刻板印象，持續於警政工作中注入柔韌的堅毅力量。

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，廖宗山局長更呼籲各位同仁在生活忙碌之餘，別忘了利用時間培養興趣、勤加運動，不僅能充實自我亦可強健身心，共同營造健康人生及美滿家庭，也希望藉由專屬節日，把溫暖傳遞給每一位女性同仁，在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護台南市治安與交通。

▲台南市警局局長廖宗山在國際婦女節，特別帶領副局長親自至警局各單位獻上台南在地超人氣季節限定甜點「草莓閃電泡芙」給每位女性同仁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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