日月潭水位持續下降　朝霧、玄光碼頭1號浮排即起暫時拖離

▲因應日月潭水位下降，朝霧、玄光碼頭1號浮排即起暫時拖離。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

近期中部地區因降雨量減少且時逢春耕，日月潭水庫配合水利署中水局調度放水，水位也持續下降，據中水局資料顯示，截至8日上午7時，水位高度為743.96公尺，有效蓄水量為9408.74萬噸，蓄水率為72.58%，台電大觀發電廠預估，3月9日水位恐將下降至743公尺。

日月潭國家風景區管理處表示，為預防因水位遽降導致碼頭設施損壞，並顧及遊客行走碼頭、引橋及浮排之安全，於今天起拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，不提供船舶停靠及載客服務，並通知遊艇公會調整朝霧及玄光碼頭船舶泊靠位置，並請公會轉知成員及遊艇經營業者配合相關措施。

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▲▼朝霧、玄光碼頭1號浮排即起暫時拖離。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，未來將視日月潭水位變化，並參考109年百年大旱各公有碼頭受損情形，即時採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用及引橋封閉等各項措施，在考量旅遊安全及遊憩需求下，對碼頭營運及使用進行滾動式檢討及應變處理。

▲▼日月潭水位下降，玄光碼頭引橋逐漸傾斜、潭岸乾涸裸露。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處強調，目前碼頭仍能維持正常營運，對部分浮排暫停提供船舶停靠及載客服務造成不便，請遊客見諒，另籲請各船舶經營業者應協助乘船遊客行走碼頭、引橋及浮排之安全，目前各碼頭均有日管處派駐之保全，定期巡查設施狀況並加強戒護注意遊客安全及引導工作，遊客如有需要亦可請保全提供協助服務。