連垃圾魚都渴死！苗栗銅鑼東河圳乾涸景象曝　農民不敢插秧

記者蔡文淵／苗栗報導

中南部數月來持續降雨不佳，苗栗縣年初至今也很少降雨，公館、銅鑼2鄉重要灌溉水源「東河圳」已完全乾涸，連生命力旺盛、俗稱垃圾魚的「琵琶鼠」魚也難逃渴死命運。

▲苗栗縣年初至今鮮少降雨，公館、銅鑼2鄉重要灌溉水源「東河圳」已嚴重乾涸，生命力旺盛的垃圾魚「琵琶鼠」都難逃渴死命運。（圖／記者蔡文淵翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

剛過24節氣中的「驚蟄」，年初至今既沒春雷也沒下雨，這週開始應是苗栗地區插秧高峰期，但今年銅鑼、公館一帶，主要灌溉的灌溉水源，也是後龍溪支流「東河圳」已經完全乾涸，農民害怕投入秧苗成本後無水灌溉，大多觀望不敢插秧。

實際勘查「東河圳」，完全乾涸的河床只剩下死亡的垃圾魚和田螺，銅鑼鄉民代表徐裕逢表示，「東河圳」是銅鑼鄉中平村及公館鄉中義、石牆2村重要的灌溉水源，沒水就沒辦法耕作，現在連生命力最強的垃圾魚「琵琶鼠」都渴死了，其他的魚類更不可能存活。

徐裕逢說，河床去年同時期水量充足，河道綠意盎然，和現在乾涸的景象有天壤之別，他認為政府河川整治政策經常疏濬河道，沒有自然水潭可以有蓄水功能，遇到乾旱，魚、蝦、螺類都死光光，對河川生態是嚴重浩劫，值得政府深思。

當地傅姓農民說，今年的情況類似2年前的乾旱，當時芋頭、水稻都沒有水源可以灌溉，看天吃飯的農民今年很可能又要休耕了。

徐裕逢說，年初開始他發現降雨就比往年少很多，春節過後這條「東河圳」就完全乾涸了，他根據中央氣象局觀測資料進行比對，公館觀測站近3個月降雨量，僅有去年同期的14%，目前正值一期稻作春耕用水，加上芋頭輪作的用水高峰期，上游「水頭」已經缺水，中下游更分不到水，已有農民為了搶水發生爭執，期盼政府能及早重視可能面臨的乾旱問題。

▲▼苗栗縣年初至今鮮少降雨，公館、銅鑼2鄉重要灌溉水源「東河圳」已嚴重乾涸，生命力旺盛的垃圾魚「琵琶鼠」都難逃渴死命運。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲後龍溪支流「東河圳」河床去年同時期水量充足，河道綠意盎然，和現在乾涸的景象有天壤之別。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲中南部數月來持續降雨不佳，各水庫蓄水率持續下降中。（圖／記者蔡文淵翻攝）