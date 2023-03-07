百年大旱恐重演！冬季雨量創「60年來最少」　春季少雨訊號強

▲今年冬季雨量偏少，尤其是中南部旱象明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年冬季雨量偏少，中央氣象局表示，新竹以南的測站平均累積雨量為近六十年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多，平均雨日則是歷史上第二少，展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高，因此務必要多加珍惜水資源。

氣象局預報中心副主任陳怡良表示，今年冬季的平均溫度接近氣候正常值，為歷年來第三暖的冬季，玉山測站則高於平均值2.9度，至今仍未降下初雪。至於外界認為「今年冬天特別冷」，可能是因為冷暖交替頻繁，才會有此感受。

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▲▼中南部冬季雨量創新低。（圖／氣象局）

今年冬季降雨明顯偏少，僅北海岸及東部部分測站接近氣候正常值或略高於正常值，其他測站幾乎都少於正常值，日月潭、阿里山、嘉義、台南等測站則是創下史上最少降雨日。

在新竹以南的地區雨量也相當少，平均累積雨量為近六十年來最低，平均雨日則是歷史上第二低，僅次於2018年紀錄。從去年六月到現在新竹以南測站平均雨量為近七十年來第四低，今年冬季累積雨量與發生百年大旱的2020年差不多。

展望3到5月的春季，氣溫以偏暖到正常的機率最高，雨量則是以偏少的機率最高，其中3月少雨訊號明顯，4、5月則是少雨訊號逐漸減弱，不過仍須等到5月梅雨季到來，才有望紓解中南部的旱象。