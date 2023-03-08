王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

▲馬祖國軍驚傳缺肉只吃罐頭，王浩宇卻直言：罐頭成本高，且非常美味。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

馬祖莒光鄉驚傳國軍部隊斷糧，有駐防官兵在沙灘上寫下「伙房沒肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字句，照片曝光後引發關注。對此，前市議員王浩宇今（8）日跳出來表示，罐頭成本其實更高，而且非常美味，如果只是吃一、兩天罐頭配青菜就崩潰，「國軍真的會完蛋」。

王浩宇今天在臉書發文表示，高山、離島部隊之所以能夠一個月多領一萬多，是因為這些地區與市區距離較遠，生活上面有諸多不方便。然而，當船運中斷，部隊所處的這些離島就必須承擔更大的風險。

在此情況下，王浩宇認為出動運輸機當然是可行的，不過有沒有考量到成本問題？飛機飛一趟就需要花費數十萬的費用，如果每個離島都要飛，一年的開支將會十分巨大。

▲馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃，國軍憤怒在沙灘上留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

相比之下，王浩宇認為，罐頭食品成本更高，而且非常美味。因此，王浩宇直言，若面對惡意的操作，吃兩天罐頭配青菜就崩潰，都要去放大處理，整天都被這些問題叨擾，國軍真的會完蛋。

此外，王浩宇也對於自己的言論引起的爭議進行了回應，他表示，很多人認為他說實話會幫民進黨敗票，「如果每一次都被敵人的邏輯所牽引，一再為自己的言論道歉，將會為國軍造成更大的傷害。」