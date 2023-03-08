馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康怒公布對話截圖：被已讀2小時

記者黃翊婷／綜合報導

退伍老兵陳竑任5日在臉書曝光馬防部阿兵哥等無運補的「沙灘求救訊息」，掀起全台議論。中廣董事長趙少康聲稱陳竑任事後遭到軍方關切，但本人出面否認；趙少康8日凌晨在臉書公布雙方對話，證明自己所言不假，「誠信不容玷汙，真相必須大白」。

▲趙少康公布辦公室同仁與陳竑任的對話訊息截圖。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

馬防部阿兵哥在退潮的沙灘上寫字求救，「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」，這一幕被曾參選連江縣莒光鄉鄉代、61歲退伍老兵陳竑任拍下，掀起全台熱議。趙少康聲稱，陳竑任事後接到軍方關切電話，並以「影響國軍形象」為由，要求下架臉書貼文；但陳竑任7日表示，自己並未和趙少康通話，不清楚他的消息來源，希望不要以訛傳訛。

▲馬防部官兵在沙灘上寫下「伙房都沒肉、主菜是白飯」等字。（圖／翻攝自Facebook／陳竑任）

對此，趙少康8日凌晨在臉書公開雙方對話，表示在事件曝光當天他發文聲援陳竑任，辦公室同仁也很關心，想要進一步了解馬祖官兵的處境，並在周一（6日）上午10點多主動聯繫陳竑任，取得拍攝照片授權，也針對馬祖官民處境通了電話進行深入了解，「發文忠實呈現當地物資供應不穩定，以及陳先生接到軍方關切電話的事實。」

趙少康強調，陳竑任7日二度發文，寫下「軍民一家親同島一命」、「莒光島上物資民生用品均以差不多殆盡，然而每次發文總是無人加以理睬」，可見他真的十分關心當地狀況，但他第三度發文卻對自己表示「嚴重不滿」，媒體也用「被打臉」、「鬼扯」等字眼形容，對此，「我要表達嚴正抗議。」

趙少康表示，對於這個轉折，辦公室同仁透過相同管道再次聯繫陳竑任，相關訊息均呈現「已讀」狀態，等了2小時卻都沒有收到回應，「為了捍衛個人誠信並還原真相，特此公布相關對話截圖與過程，請各媒體同業自制，不要見獵心喜，忽略新聞工作平衡報導的基本要求。」