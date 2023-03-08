　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康怒公布對話截圖：被已讀2小時

記者黃翊婷／綜合報導

退伍老兵陳竑任5日在臉書曝光馬防部阿兵哥等無運補的「沙灘求救訊息」，掀起全台議論。中廣董事長趙少康聲稱陳竑任事後遭到軍方關切，但本人出面否認；趙少康8日凌晨在臉書公布雙方對話，證明自己所言不假，「誠信不容玷汙，真相必須大白」。

趙少康公布辦公室同仁與陳竑任的訊息截圖，證明雙方確實有通話。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康公布辦公室同仁與陳竑任的對話訊息截圖。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

馬防部阿兵哥在退潮的沙灘上寫字求救，「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」，這一幕被曾參選連江縣莒光鄉鄉代、61歲退伍老兵陳竑任拍下，掀起全台熱議。趙少康聲稱，陳竑任事後接到軍方關切電話，並以「影響國軍形象」為由，要求下架臉書貼文；但陳竑任7日表示，自己並未和趙少康通話，不清楚他的消息來源，希望不要以訛傳訛。

▲▼馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

▲馬防部官兵在沙灘上寫下「伙房都沒肉、主菜是白飯」等字。（圖／翻攝自Facebook／陳竑任）

對此，趙少康8日凌晨在臉書公開雙方對話，表示在事件曝光當天他發文聲援陳竑任，辦公室同仁也很關心，想要進一步了解馬祖官兵的處境，並在周一（6日）上午10點多主動聯繫陳竑任，取得拍攝照片授權，也針對馬祖官民處境通了電話進行深入了解，「發文忠實呈現當地物資供應不穩定，以及陳先生接到軍方關切電話的事實。」

趙少康強調，陳竑任7日二度發文，寫下「軍民一家親同島一命」、「莒光島上物資民生用品均以差不多殆盡，然而每次發文總是無人加以理睬」，可見他真的十分關心當地狀況，但他第三度發文卻對自己表示「嚴重不滿」，媒體也用「被打臉」、「鬼扯」等字眼形容，對此，「我要表達嚴正抗議。」

趙少康表示，對於這個轉折，辦公室同仁透過相同管道再次聯繫陳竑任，相關訊息均呈現「已讀」狀態，等了2小時卻都沒有收到回應，「為了捍衛個人誠信並還原真相，特此公布相關對話截圖與過程，請各媒體同業自制，不要見獵心喜，忽略新聞工作平衡報導的基本要求。」

誠信不容玷汙...

趙少康發佈於 2023年3月7日 星期二
ET快訊
陳零九被爆曖昧情害分手！　3女星同聲批狐狸精：做見不得人的事
情趣女神認了「7天做14次」榨乾叔叔級男友：懷孕就結婚
全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike
小薰、鄭人碩爆情變！　穩交4年「1問題卡關」
王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」
日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康怒公布對話截圖：被已讀2小時

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

藍委轟《全動法》修正預告僅14天違規　國防部反擊：未違反

王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」

經典賽節目單「印國旗」遭禁止　陳建仁：確實傷感情

換護照排隊排到哭！外交部增設「第二收件場所」　日期地點出爐

黑豹登場！助阿巴西取得本土身份　莊瑞雄：期待他在國際賽大放異彩

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

雞排祭品文！　洪孟楷承諾：中華隊贏就發50份、晉級東京再加碼

高嘉瑜出訪華府問「外國月亮比較圓嗎」　粉絲神回：人行道比較大

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

海底撈吃飯偷把店員？！ 深情擊掌再驚喜十指緊扣

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

出口在眼前出不去！天兵女「三進三退」困停車場...防撞桿也斷了

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康怒公布對話截圖：被已讀2小時

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

藍委轟《全動法》修正預告僅14天違規　國防部反擊：未違反

王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」

經典賽節目單「印國旗」遭禁止　陳建仁：確實傷感情

換護照排隊排到哭！外交部增設「第二收件場所」　日期地點出爐

黑豹登場！助阿巴西取得本土身份　莊瑞雄：期待他在國際賽大放異彩

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

雞排祭品文！　洪孟楷承諾：中華隊贏就發50份、晉級東京再加碼

高嘉瑜出訪華府問「外國月亮比較圓嗎」　粉絲神回：人行道比較大

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

自摸蛋蛋超硬！像「保齡球」恐睪丸癌　1情況都是水

傳曖昧陳零九…篠崎泫慘遭排擠！穩交男星「街邊再摟男歌手」情史起底

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

強硬回應台海！　秦剛：台灣關係處理不好，中美關係地動山搖

直擊《不熙娣》美女主播緊貼富商帶回家！親密互動全被拍　男方曾離婚

迪麗熱巴剛撇懷孕…左手無名指戴鑽戒！「飯拍照」瘋傳鐵粉挺：女孩子自由

陳零九分手10年女友「原因不單純」！認情緒潰堤：想出家　內幕曝光

小薰爆「重視伴侶是基督徒」！曾捲教會風波：鄭人碩不信主就不要嫁

陳零九被爆曖昧情害分手！　3女星同聲批「狐狸精」：做見不得人的事

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

政治熱門新聞

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

換護照排爆！外交部增第二收件場所

WBC節目單「印國旗」遭禁　陳建仁回應了

普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

藍委轟《全動法》修法違規 國防部：未違反

黑豹登場！助阿巴西取得本土身份　莊瑞雄：期待他在國際賽大放異彩

被周玉蔻點名參選大安區立委　苗博雅：若能打敗國民黨「不逃避」

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

雞排祭品文！　洪孟楷承諾：中華隊贏就發50份、晉級東京再加碼

高嘉瑜訪華府問月亮比較圓嗎　粉絲：人行道比較大

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康回應

更多熱門

相關新聞

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

退伍老兵陳竑任5日在臉書曝光照片，馬防部阿兵哥遲遲等無運補，在退潮沙灘上寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」等語，引起各界譁然。中廣董事長趙少康更稱，陳竑任事後接到軍方關切電話、要求下架臉書貼文。對此，陳竑任7日表示，自己並未和趙少康通話，不清楚他的消息來源，希望不要以訛傳訛。

馬祖終於有蛋了　民眾排隊搶買…人龍長達100公尺

馬祖終於有蛋了　民眾排隊搶買…人龍長達100公尺

前線國軍無肉吃　究竟誰的錯？

前線國軍無肉吃　究竟誰的錯？

馬祖斷炊「100％政治操作」　王浩宇：李登輝執政前也非餐餐有肉

馬祖斷炊「100％政治操作」　王浩宇：李登輝執政前也非餐餐有肉

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

關鍵字：

趙少康馬祖

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

買房給兒子住！爸遇1狀況氣到要賣房

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面